健康永續行動家／開刀時候最紓壓 陳威明救人故事滿滿

陳威明依然每周開刀二天，「開刀是我最快樂的時候。」看到有人因他的「手工業」康復，立竿見影好起來，生命因此改變，是他當骨科醫師不變的初心與最大的成就感。

說到曾照顧過的病人，陳威明如數家珍。在藥物沒有現在進步的年代，一位嚴重類風濕關節炎年輕女孩，髖關節無法張開，雙膝攣縮一百度，只能臥床。上洗手間時，爸爸把她抱下來，尿尿就沿著大腿，流到臉盆裡。陳威明分了好幾次，幫她把關節修好。至今廿年，她和正常人一樣工作、出門旅遊，出國寄明信片給他。

還有四歲髖部長骨肉癌的小患者，股骨小小一根，全球手術準則大多建議截肢。母親懇求，「不要鋸斷孩子的腿」。但就算骨骼移植，也沒有這麼小的骨頭。陳威明想了很久，拿年輕女孩捐贈的上臂骨試試，結果成功了。

男孩術後可以走路，但十五個月後骨頭斷了，陳威明取同一捐贈者另一側上臂骨再移植，並請國內人工關節廠商無償訂做一個很細的人工關節，放在捐贈骨頭裡。這次撐了十幾年，直到這孩子長大，再重新移植大人的骨頭。發病迄今廿四年，孩子命保住、腿也保住，正常生活，還得了總統教育獎，已於醫學院畢業。

每一個病人背後，都有精采感動的故事，尤其骨癌是可能致死的疾病，看到病人回診，拿了喜餅過來要結婚了，再下次送油飯來。「打了化療還可以生小孩。」陳威明說，這種快樂完全彌補手術的勞累，金錢買不到，「當外科醫師絕對是對的選擇」。

公務多到做不完的骨科權威，現在有三件事情最紓壓，一是開刀，二是帶著狗狗散步，三是爬山。愛狗如痴的他最近收養一對來自台東的姊妹花；以前爬百岳，現在就近爬軍艦岩和陽明山。孩子不在身邊，帶著狗女兒散步爬山，是他和太太紓壓的幸福時光。