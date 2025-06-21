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學者：強化大眾運輸接駁 勿陷低價迷思

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

政府推TPASS通勤月票政策，然而公共運輸市占率僅微幅成長，引發關注。交通學者直言，政府應提升運輸服務品質與效率，而非一味地陷入低價迷思，完善「最後一英里」的接駁設計與服務整合，才能真正擴大使用族群，提升政策效益。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，交通月票主要由各地方政府依據區域特性進行規畫與推行，確實讓原本使用大眾運輸通勤的族群享有更便宜的交通成本。然而，若希望吸引開車、騎機車等私人運具使用者轉而採用大眾交通工具，僅靠價格優惠恐怕不足。

李克聰表示，這些人之所以不使用大眾運輸，常是因為家中附近沒有公共運輸站點，起始點的交通銜接不便利。建議交通部應要求地方政府投入經費，改善交通接駁，例如整合幸福巴士、幸福小黃等在地接送服務與交通月票制度，從需求導向來設計配套措施，才能真正促進交通工具轉移。

「價格從來不是民眾選擇大眾運輸的關鍵因素。」淡大運管學系退休教授張勝雄說，現行政策僅是降低原有大眾運輸使用者的負擔，對整體交通服務品質並無根本性改變，難以吸引新的使用族群。

張勝雄表示，過度的票價管制與補貼，短期內減輕了民眾負擔，但長期來看卻壓縮了業者的營運空間，也讓政府財政負擔沉重。補貼終究有限，呼籲政府應聚焦在提升整體運輸體系的服務品質與效率。

消基會 大眾運輸 公共運輸 TPASS

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