健康永續行動家／陳威明幫助地球及病人 租借輔具推手

十幾年前，「永續」不如現在琅琅上口，陳威明就開始「永續」的實踐。如今大家租借輔具很平常，他二○一五年擔任北榮身障重建中心主任時，就開展這項服務，當時口號是「保護我們唯一的地球，減少病人的負擔」。

經常照顧骨科病人的陳威明發現，許多病人術後行動不便，需要輪椅或拐杖，但這是暫時的，並非終身需要輔具，「如果每個人都要買輪椅、拐杖，但很快就用不到，這些輔具就變成多餘」。

於是在「輔具租賃」還沒有成為專有名詞前，陳威明就開始推動，輪椅、拐杖、助行器等，「都可以租」，酌收清潔費一百至兩百元。難道不擔心被輔具業者怨恨嗎？陳威明大笑：「做對的事、不要怕被駡。」

輔具租賃服務推出後，出現正向循環，有人借了一個，卻還回來十個，讓他很感動，再把這些輪椅捐出來；利用募得的專車全台走透透，為身障者維修輔具、輪椅及義肢。陳威明發現，「永續要從細節、小地方做起，不用什麼大道理」。

陳威明也很早就思考一次性醫材與環保的衝突。那時開人工關節常規使用一次性電動水槍，每個水槍需十二個電池，但這些電池只用一下下，他取下電池發給護理師再利用。

如今證實，只要開刀房有好的環境管控，人工關節手術不需要使用一次性沖洗水槍，陳威明現在已不用，除非某些骨腫瘤手術需用水槍清洗，避免癌細胞殘留。陳威明說，不要以為新的或一次性一定最好，不影響病人安全，不要汙染地球，「要用自己智慧評斷」 。