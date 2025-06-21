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環境部「撤中火罰款」敗訴 盧秀燕催台電：快把1800萬繳一繳

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市長盧秀燕（左）針對環境部撤銷中火罰款敗訴一事，喊話環境部「有錯沒關係，認錯就好了」，並請台電快把一千八百萬繳一繳。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）針對環境部撤銷中火罰款敗訴一事，喊話環境部「有錯沒關係，認錯就好了」，並請台電快把一千八百萬繳一繳。記者趙容萱／攝影

台電台中電廠生煤使用量超標挨罰一千八百萬元，環保署（現為環境部）撤銷處分，台中市環保局提行政訴訟獲勝訴。台中市長盧秀燕昨喊話環境部，「有錯沒關係，認錯就好了」；盧也呼籲台電「趕快把一千八百萬繳一繳」。

台中市環保局五年前強力稽查中火空汙、水汙與生煤使用量，掀起中央、地方中火大戰，中市府除開罰中火三張共一千八百萬元罰單，還撤銷中火二、三號燃煤機組操作許可證。中央反制撤銷中市府對中火的處分，更宣告中市生煤條例部分條文失效；中市府、中市議會也針對中央處分，提起行政訴訟與聲請憲法法庭審議。

台北高等行政法院前天宣判台中市環保局勝訴，讓沉寂多年的中火大戰再添柴火，也讓中市府扳回一城。盧秀燕昨受訪表示，非常謝謝北高行在一審的判決，因為之前中火超量燃煤，基於守護市民的健康，所以開罰一千八百萬元。

盧秀燕質疑，環境部很奇怪，沒有維護民眾健康，還把中市環保局對台電開罰的罰單撤銷，根本就是違法的；環保局提起行政訴訟，判決下來環保局勝訴，環境部輸了。

盧秀燕指出，她聽說環境部不認輸還要上訴，甚至尋求行政院撤銷中火的罰單，她覺得「這樣沒什麼道理」，盼行政院、環境部都能支持地方政府開罰，更何況法院也判環境部敗訴，趕快把一千八百萬元繳一繳。

台電 中火

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