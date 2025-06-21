交通部花200億推TPASS 公共運輸市占率僅微成長

交通部斥資三年兩百億預算推「TPASS行政院通勤月票」政策，上路至今已近兩年，不過根據交通部最新調查，二○二四年的全國公共運輸市占率，僅較二○二二年成長○點九個百分點，仍未回到疫情前水準；此外，私人運具中的機車市占率雖然下滑，不過自小客車市占率百分之廿六點六，卻創新高。

對此，交通部坦言，因疫情期間民眾不敢搭公共運輸，改購買汽車，如今雖然疫後過了兩年，但要改變運具使用習慣仍需要一段時間。

根據交通部調查，二○二四年全國公共運輸市占率為百分之十五點二，雖較二○二四年成長，但仍低於疫情前、二○二○年百分之廿的水準。

此外，儘管中央投入巨額補助全台廿二縣市推TPASS方案，不過若以各縣市公共運輸市占率來看，仍以北北基表現最佳。其中台北市公共運輸市占率達百分之卅八點三，高居全國之冠，其次是基隆市百分之卅三點四、新北市百分之廿九、桃園市百分之十二點九、高雄市百分之十點二，其餘各縣市多未達百分之十，其中本島部分，屏東、彰化、南投甚至更較上次調查來得低。

私人運具方面，市占率仍高達百分之七十二，僅較二○二二年微幅下降○點三個百分點，顯示民眾仰賴自用車輛的情況仍未有明顯改善。且除北北基外，其餘縣市的私人運具市占率普遍高於全國平均。

值得注意的是，去年軌道運輸市占率為百分之六點六，首度超越汽車客運的百分之六，自行車使用則出現衰退，下降三個百分點，機車衰退二點一個百分點，自用小客車的使用成長幅度則是增加一點六個百分點，顯示月票政策推力仍不足以抑制自駕需求。

對此，交通部統計處長陳惠欣強調，在私人機動運具市占率常年高達百分之七十難以撼動之下，二○二四年的公共運輸市占率卻還有○點九個百分點的成長，且是自二○○九年調查以來，成長最高的一次，顯然公共運輸市占率明顯回升，私人機動運具的市占率也有微幅下滑，一推一拉下，月票政策還是有帶動一些公共運輸使用的成長。

不過首都客運總經理李建文直言，雖然TPASS整體提升了公共運輸總量，但若觀察細項，公車運量並未明顯成長，甚至原地踏步。他強調，若政策目標是均衡發展各類公共運具，未來應進一步檢討TPASS對不同運具的影響結構。