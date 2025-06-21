聽新聞
0:00 / 0:00

7月徵文主題：謝謝你留下來陪我

聯合報／ 本報訊

整形外科醫師林靜芸在新書「謝謝你留下來陪我」中，溫柔揭露她與罹患@@@失智症@@@的丈夫、台大醫院前院長林芳郁的故事。書中真摯記錄了身為失智症家屬的點滴，展現她對失智者努力對抗記憶模糊的理解與心疼。

「健康你我他」與「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁，誠摯邀請照顧者踴躍來信，分享失智者生命中動人的時刻。作品刊登後，將從中選出五位照顧者，與林靜芸醫師一起共進午茶，面對面交流照顧經驗，互相打氣。

7月15日截稿，作品400字至1200字，投稿請附照片（JPG檔至少1M），勿提供網路圖片，稿件選刊於健康版及「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁。

●稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

失智症 失智

延伸閱讀

葉金川從友人捧心哀嚎 看林芳郁推急救體系改變台灣

與林芳郁30年師徒情 亞東院長：失智將成大問題

林芳郁失智 罕病基金會創辦人憶：低調助罕藥基金成立

在921震災後看見溫暖領導 邱泰源憶林芳郁的醫者風範

相關新聞

環境部撤銷中火1800萬罰款敗訴 台電：依法提救濟

台北高等行政法院昨就環保署撤銷台中市環保局裁罰中火生煤使用量超標案，判台中環保局勝訴，環境部擬上訴。台中市長盧秀燕今喊話...

T-PASS成效侷限 學者：價格迷思與接駁斷鏈是主因

政府推動「T-PASS交通月票」政策，盼能促使提升大眾運輸使用率，然而實施成效卻相當有限。消基會交通委員會召集人李克聰指...

路口安全改善 六都中北市進度最慢

為洗刷行人地獄惡名，交通部列管全台路口行人安全設施預期改善一三一六處，但根據道安會統計，今年截至四月，僅完成六二七處，其...

學者：強化大眾運輸接駁 勿陷低價迷思

政府推TPASS通勤月票政策，然而公共運輸市占率僅微幅成長，引發關注。交通學者直言，政府應提升運輸服務品質與效率，而非一...

交通部花200億推TPASS 公共運輸市占率僅微成長

交通部斥資三年兩百億預算推「TPASS行政院通勤月票」政策，上路至今已近兩年，不過根據交通部最新調查，二○二四年的全國公...

愛肝達人站／科技執法、取締違規，科技檢查、搶救生命，孰重要？

這幾年，開車的朋友最怕什麼？不是車禍，不是油價，而是「科技執法」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。