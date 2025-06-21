聽新聞
0:00 / 0:00

院長講堂／鄭名芳擁三大專科專業 打造「以病人為中心」照護園區

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
記者萬于甄／攝影
記者萬于甄／攝影

擁有小兒、感染及胸腔重症等三大專科的高雄榮總台南分院院長鄭名芳，去年9月接任院長，以「真誠、同理心」為宗旨，導入「人和、敦厚、認真」的內部企業文化，在醫院現有急性、慢性、長期照護、居家護理、安寧共照等基礎下，希望打造「以病人為中心」的健康照護園區。

孩子王投入兒科 看見奇蹟

鄭名芳是大家庭中的長子、長孫，小時候常和許多堂、表兄弟姊妹玩在一起，堪稱是孩子王，也很喜歡接觸與陪伴小朋友成長，因此醫學系畢業後決定投入兒科擔任專科醫師。

他畢業時每年約有40萬名新生兒，兒科算是「進可攻、退可守」的科別，除了可在醫院擔任專科醫師外，也很容易自行開業，所以當年兒科是相當熱門的科別，不過，近年受少子化影響，確實不易招募兒科住院醫師，但相信喜歡孩子的醫師一定會存在。

擔任住院醫師時，鄭名芳第一個月指導老師便是感染科醫師，學習過程中逐漸被潛移默化，開始「愛上」感染科專科，從中更發現教學與學術研究的樂趣；在擔任主治醫師第4年時，高榮成立兒童胸腔專科，他也是首屆兒童胸腔科醫師，因此成為擁有3大科別的專科醫師。

從醫近31年的鄭名芳認為，「在醫療過程中看到孩子純真的笑容，心情感受到的愉快，不是金錢可以去替代。」兒科可說是「最能看見奇蹟具象化」的科別。

「從兒童的生長發育中，總是能看見超越成人的極限。」鄭名芳分享，曾有一名4歲兒童患者因沙門氏菌造成骨髓炎就醫，孩子的大腿股骨頭幾乎被細菌破壞殆盡，開了8次刀清創，原評估未來可能會終身跛行，但在家長與醫療團隊不放棄下，最後一次門診追蹤，孩子連輪椅都不需要，竟是用跑的衝進來門診，看到這一幕，當下開心到熱淚盈眶。

鄭名芳(中)是孩子王，很喜歡接觸與陪伴小朋友成長，醫學系畢業後投入兒科擔任專科醫師。圖／鄭名芳提供
鄭名芳(中)是孩子王，很喜歡接觸與陪伴小朋友成長，醫學系畢業後投入兒科擔任專科醫師。圖／鄭名芳提供

「在兒科能夠看見很多希望！」鄭名芳表示，兒童的再生能力很強，當兒童因急性感染就醫時，只要正確治療就能看見立竿見影的成效，當看見兒童恢復健康，就會特別有成就感。

偶然接觸馬拉松 一跑15年

高榮台南分院最大特色是復健團隊，以及擁有急性後期整合照護(PAC)病房，鄭名芳說，未來也將建置「智能神經復健中心」，預計引進上下肢復健機器人、外骨骼機器人、手部鏡像練習等，有助於腦中風、急性肌肉神經損傷等病人，有別傳統復健治療，打造更優質精緻的照護方式。

鄭名芳(左)跑馬拉松是他平時紓壓的運動，一跑就是長達15年。圖／鄭名芳提供
鄭名芳(左)跑馬拉松是他平時紓壓的運動，一跑就是長達15年。圖／鄭名芳提供

當醫師很忙，常忙到沒有時間運動，鄭名芳在一次家庭旅遊偶然的機遇下，報名參加綠島的馬拉松，雖然是報名最基礎、初體驗的5公里路程，沒想到卻跑出了興趣，回來後更買了跑步機在家中練習。

第2次是挑戰知本馬拉松10公里路程，第3次在關山挑戰14公里馬拉松，第4次則在池上挑戰超半馬23公里，鄭名芳說，慢慢挑戰與練習，也越跑越有信心，他的馬拉松運動一跑就跑了15年之久。2018年還到韓國參加慶州馬拉松，成功領到完賽證明。

「喜歡跑步，也是一種紓壓」，鄭名芳提到，跑步會釋放腦內啡，讓人感到放鬆。現階段也常陪太太超慢跑，放鬆壓力外，也促進家庭關係。

鄭名芳

● 專長：兒科疾病、感染症、微生物學、疫苗免疫學

● 現職：高雄榮民總醫院台南分院院長

● 學歷：中國醫藥大學醫學系醫學士、國立中山大學管理學院高階經營碩士學程(EMBA)、義守大學生物技術與化學工程研究所博士

● 經歷：美國哈佛醫學院教學醫院波士頓兒童醫院交換學者、高雄榮總兒童醫學部感染暨急重症科主任、高雄榮總兒童醫學部主任

給病人的一句話：

人生難免會遇到困難，但永遠不要輕易放棄。

延伸閱讀

「大同寶寶」眨眼報到 高雄長庚升級新生兒照護

上海樂高樂園度假區試營運 正式開園倒數中

醫生薪水都很多？網點名兒科、中醫低薪 這2科薪資高

高雄楠梓科技園區消防演練 陳其邁驗收：檢討缺失不斷精進

相關新聞

環境部撤銷中火1800萬罰款敗訴 台電：依法提救濟

台北高等行政法院昨就環保署撤銷台中市環保局裁罰中火生煤使用量超標案，判台中環保局勝訴，環境部擬上訴。台中市長盧秀燕今喊話...

T-PASS成效侷限 學者：價格迷思與接駁斷鏈是主因

政府推動「T-PASS交通月票」政策，盼能促使提升大眾運輸使用率，然而實施成效卻相當有限。消基會交通委員會召集人李克聰指...

路口安全改善 六都中北市進度最慢

為洗刷行人地獄惡名，交通部列管全台路口行人安全設施預期改善一三一六處，但根據道安會統計，今年截至四月，僅完成六二七處，其...

學者：強化大眾運輸接駁 勿陷低價迷思

政府推TPASS通勤月票政策，然而公共運輸市占率僅微幅成長，引發關注。交通學者直言，政府應提升運輸服務品質與效率，而非一...

交通部花200億推TPASS 公共運輸市占率僅微成長

交通部斥資三年兩百億預算推「TPASS行政院通勤月票」政策，上路至今已近兩年，不過根據交通部最新調查，二○二四年的全國公...

愛肝達人站／科技執法、取締違規，科技檢查、搶救生命，孰重要？

這幾年，開車的朋友最怕什麼？不是車禍，不是油價，而是「科技執法」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。