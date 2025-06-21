院長講堂／鄭名芳擁三大專科專業 打造「以病人為中心」照護園區

擁有小兒、感染及胸腔重症等三大專科的高雄榮總台南分院院長鄭名芳，去年9月接任院長，以「真誠、同理心」為宗旨，導入「人和、敦厚、認真」的內部企業文化，在醫院現有急性、慢性、長期照護、居家護理、安寧共照等基礎下，希望打造「以病人為中心」的健康照護園區。

孩子王投入兒科 看見奇蹟

鄭名芳是大家庭中的長子、長孫，小時候常和許多堂、表兄弟姊妹玩在一起，堪稱是孩子王，也很喜歡接觸與陪伴小朋友成長，因此醫學系畢業後決定投入兒科擔任專科醫師。

他畢業時每年約有40萬名新生兒，兒科算是「進可攻、退可守」的科別，除了可在醫院擔任專科醫師外，也很容易自行開業，所以當年兒科是相當熱門的科別，不過，近年受少子化影響，確實不易招募兒科住院醫師，但相信喜歡孩子的醫師一定會存在。

擔任住院醫師時，鄭名芳第一個月指導老師便是感染科醫師，學習過程中逐漸被潛移默化，開始「愛上」感染科專科，從中更發現教學與學術研究的樂趣；在擔任主治醫師第4年時，高榮成立兒童胸腔專科，他也是首屆兒童胸腔科醫師，因此成為擁有3大科別的專科醫師。

從醫近31年的鄭名芳認為，「在醫療過程中看到孩子純真的笑容，心情感受到的愉快，不是金錢可以去替代。」兒科可說是「最能看見奇蹟具象化」的科別。

「從兒童的生長發育中，總是能看見超越成人的極限。」鄭名芳分享，曾有一名4歲兒童患者因沙門氏菌造成骨髓炎就醫，孩子的大腿股骨頭幾乎被細菌破壞殆盡，開了8次刀清創，原評估未來可能會終身跛行，但在家長與醫療團隊不放棄下，最後一次門診追蹤，孩子連輪椅都不需要，竟是用跑的衝進來門診，看到這一幕，當下開心到熱淚盈眶。

鄭名芳(中)是孩子王，很喜歡接觸與陪伴小朋友成長，醫學系畢業後投入兒科擔任專科醫師。圖／鄭名芳提供

「在兒科能夠看見很多希望！」鄭名芳表示，兒童的再生能力很強，當兒童因急性感染就醫時，只要正確治療就能看見立竿見影的成效，當看見兒童恢復健康，就會特別有成就感。

偶然接觸馬拉松 一跑15年

高榮台南分院最大特色是復健團隊，以及擁有急性後期整合照護(PAC)病房，鄭名芳說，未來也將建置「智能神經復健中心」，預計引進上下肢復健機器人、外骨骼機器人、手部鏡像練習等，有助於腦中風、急性肌肉神經損傷等病人，有別傳統復健治療，打造更優質精緻的照護方式。

鄭名芳(左)跑馬拉松是他平時紓壓的運動，一跑就是長達15年。圖／鄭名芳提供

當醫師很忙，常忙到沒有時間運動，鄭名芳在一次家庭旅遊偶然的機遇下，報名參加綠島的馬拉松，雖然是報名最基礎、初體驗的5公里路程，沒想到卻跑出了興趣，回來後更買了跑步機在家中練習。

第2次是挑戰知本馬拉松10公里路程，第3次在關山挑戰14公里馬拉松，第4次則在池上挑戰超半馬23公里，鄭名芳說，慢慢挑戰與練習，也越跑越有信心，他的馬拉松運動一跑就跑了15年之久。2018年還到韓國參加慶州馬拉松，成功領到完賽證明。

「喜歡跑步，也是一種紓壓」，鄭名芳提到，跑步會釋放腦內啡，讓人感到放鬆。現階段也常陪太太超慢跑，放鬆壓力外，也促進家庭關係。

鄭名芳

● 專長：兒科疾病、感染症、微生物學、疫苗免疫學

● 現職：高雄榮民總醫院台南分院院長

● 學歷：中國醫藥大學醫學系醫學士、國立中山大學管理學院高階經營碩士學程(EMBA)、義守大學生物技術與化學工程研究所博士

● 經歷：美國哈佛醫學院教學醫院波士頓兒童醫院交換學者、高雄榮總兒童醫學部感染暨急重症科主任、高雄榮總兒童醫學部主任

給病人的一句話：

人生難免會遇到困難，但永遠不要輕易放棄。