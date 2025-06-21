健康你我他／及時盡孝的一年 滿滿思念沒遺憾

某晚，母親說右胸疑似有硬塊，我手指觸摸的確有異樣。到醫院檢查確診第四期乳癌，已轉移骨頭及腦，無人能照顧母親，無照護經驗的我毅然承擔。

母親的生命，倒數計時，彷若快速流失的沙漏。她原本尚能行走，後來坐輪椅，最終臥床。

第一次幫她洗澡，是住院時，浴室內全裸的她漲紅了臉，頭低垂。看出她的羞愧及不安，連忙安慰：「媽，小時候您幫我洗澡，現在您無法自己洗澡了，我是您的女兒，幫您洗澡是應該的，不要覺得不好意思啊。」聞言後，方將低垂的頭緩緩抬起，洗了舒服的澡。

第一次尿床，衣褲、床單、被子均尿濕，我手足無措，只能硬著頭皮向護理師求助，善意提醒我：「病人該包尿布了！」便教導我如何包尿布。後來，母親裝上鼻胃管，我亦學會管灌牛奶。

孱弱的母親，多次進出醫院。第一次化療後，因白血球過低而感染，住院一個多月；皮蛇送急診及住院；半夜喘，又送急診及住院。我始終堅定地隨侍在側。

從確診到離世，約一年光景，我一年沒睡過床。住院時，睡陪病椅；在家，睡躺椅以便就近照護；在吵雜的急診室，坐在椅子上幾天幾夜才能等到病房。

感謝上天賜我照顧母親及盡孝的機會，只有滿滿的思念，沒有遺憾。