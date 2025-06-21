愛肝達人站／科技執法、取締違規，科技檢查、搶救生命，孰重要？

這幾年，開車的朋友最怕什麼？不是車禍，不是油價，而是「科技執法」！

一不小心壓線、超速、闖紅燈，叭啦叭啦，一張張罰單像從天上掉下來，一天跑個幾趟，收入還沒進口袋，罰單已經飄進信箱。「科技執法」真的是科技辦案，畫質清晰、時間精準、地點明確，讓人百口莫辯，連阿嬤都會說：「這台政府攝影機好會賺錢喔！」

大家哀哀叫，但不得不承認，這招真的讓路況好了一些─不再三寶亂切、不再違停亂竄、紅燈也多等幾秒鐘，雖然可能心不甘情不願。

但我們不禁要問一個更根本的問題：科技能幫忙抓違規、保道路安全，那能不能也用來搶救生命、保健康安全？

以現代科技的眼光來看，人體身體是很不完美的設計品，因為防空警報系統太落伍了。

俗話說，情人眼裡容不了一粒細沙，因為角膜布滿了神經。生殖器官也布滿了敏感神經，因為要隨時能啟動，「創造宇宙繼起的生命」。

但很多器官內部幾乎沒有痛覺神經，例如肝臟、腎臟、胰臟、肺臟、乳房、大腸等。這就是為什麼很多人肝臟早就長了一顆大腫瘤，卻渾然不覺，等到真的「有感覺」時，可能已經是晚期。

所以，要揪出這些隱形殺手，靠的不是感覺，而是「科技檢查」。

定期抽血可以知道肝指數有沒有飆高，血糖、膽固醇有沒有失控，腎功能是否出問題。但別以為抽血正常就沒事，很多癌症根本不靠血液數據表現，這時候就得靠超音波、電腦斷層、甚至MRI（磁振造影）等高科技來當你身體的「雷達偵測器」。

車子每年驗一次，人也該一年檢查一次。你的愛車一年驗車一次，怕它上路出事；你的人體這台生物跑車，怎麼能三年不健檢、五年沒保養？尤其像大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌有家族史的朋友，一定要靠科技來定期檢查一下。

總之，科技執法救路人，科技檢查救自己。科技執法抓你違規，科技健檢救你性命。一個讓你錢包變扁，一個讓你生命變長。兩者都是「救命科技」，只是對象不同，一個保交通安全，一個救個人生命。

如果政府能像抓違規一樣積極推動全民健康篩檢，從肝病、糖尿病、高血壓到大腸癌、乳癌早期發現、早期治療，能救回來的人絕對比一張罰單多得多。

抓違規固然重要，但抓「無聲的病」更關乎生命。科技應該不只用來寄罰單，也該用來寄送一個訊息─「早一點檢查，多活幾年。」

罰單還能繳，命沒了就Game Over。

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