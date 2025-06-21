連鎖餐飲逾3店 須聘專職人員

食藥署近期預告修正「應置專門職業或技術證照人員之食品業者類別及規模規定」，要求擁有三家以上店面的速食、火鍋等連鎖業者，應設置專門職業人員，如食品技師、營養師等，粗估新制將三百多家業者，預告期間若無異議，最快明年七月起實施。

依預告草案內容，有三家以上連鎖門市的速食店、火鍋店、烤肉店、早餐店、麵店、日式料理店餐飲業，須聘用經考試院專門職業及技術人員高等考試通過的「專門職業人員」，即食品技師或營養師，聘用單位可為連鎖業者總部，或規模最大門店。

食藥署食品組副組長蕭惠文說，現行規定未強制速食店等業別業者，須聘用專門職業人員，考量連鎖業者一旦發生食安問題對消費者影響較大，因此修正規定，未來將強制要求聘僱專職人員，盼由專職人員，負責連鎖業者食品安全管制系統及食品追蹤的規畫與執行、食安緊急應變、材料衛生管理、品質管制等，強化製備過程的安全性。本次修正將只在外送平台刊登，無店面對外營業的「雲端廚房」一併納管。