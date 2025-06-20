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陣容堅強！愛之日常音樂節再登多倫多 大玩音樂祭揭幕

中央社／ 多倫多20日專電

加拿大多倫多「大玩音樂祭」今天開始為期3天盛會，結合郭子、萬芳、黃韻玲等多位台灣知名音樂人與創作者，去年吸引逾3萬名歌迷同樂的「愛之日常音樂節」，22日也將再度登上「大玩音樂祭」舞台。

「大玩音樂祭」（Play Taiwan Music & Food Fest）是以台語「台灣」諧音命名，去年在多倫多北約克（North York）拉士曼廣場（Mel Lastman Square）首度大規模舉辦；今年重磅回歸，同樣請到台灣「愛之日常音樂節」（A+ Love Music Festival）團隊跨海前來壓軸。

「愛之日常音樂節」是2018年由黃韻玲、陳建騏、郭子（郭蘅祈）等資深音樂人發起響應「世界愛滋日」的音樂節活動。去年第6屆「愛之日常音樂節」首次應邀出國，到同樣重視性別平權和多元包容的加拿大多倫多，即成為北美最大同志驕傲月PrideToronto認證活動之一，在海外華人活動中極為罕見。

今年的「愛之日常音樂節」也連續第2年獲得多倫多同志驕傲月Pride Toronto官方主辦單位認證，被視為是對台灣音樂人長期推動平權價值的高度肯定，這場音樂會儼然成為兩地文化交會的里程碑。

由音樂人郭子領軍的「愛之日常音樂節」團隊，甫於18日自台灣飛抵多倫多。本次演出陣容堅強，匯聚台灣知名音樂人與創作者，包括萬芳、魏如萱、柯智棠、戴愛玲、黃韻玲，以及郭子、浮花樂團For What等。

「大玩音樂祭」的音樂節目晚間將以「菩提音樂會」開場，以佛曲祈福。為期3天的音樂盛會現場，同步推出「驕傲市集」（Pride Market），結合台灣藝術、手工藝和各式美食攤位，與加拿大各族裔人士共享。主辦方預估為期3天的「大玩音樂祭」可望有8萬人次參與。

音樂會 多倫多 同志驕傲月 加拿大

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