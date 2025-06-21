不捨林芳郁失智 醫界感念付出

心臟外科權威林芳郁罹患失智症，並與疾病搏鬥近五年，其妻子林靜芸和聯合報健康事業部策略長洪淑惠合著「謝謝你留下來陪我」一書，描繪林芳郁罹病過程以及林靜芸如何從醫師轉為照顧者。林芳郁罹病震驚各界，消息傳出後，不少人士皆感念他過往對醫界的默默付出。

與林芳郁師徒卅年的亞東醫院院長邱冠明說，林芳郁是他入行時的老師，轉換跑道時，老師給了他方向，師母照顧老師的過程，他也有參與，早在林快要退休前就發現他變得寡言，師母大方分享這段照顧歷程，只因有了「林院長吃過的苦，不希望別人再吃」的想法，即使出書前考慮再三，最後仍赤裸揭露失智照顧難處及自我調適過程。

前衛生署長葉金川得知林芳郁罹病百般不捨，昨提及林的貢獻都是「默默付出」，先前友人突然心律不整，獲得快速且品質良好的救護，有如此成效，多虧當年林芳郁推動消防員至少要有初級救護的資格。

罕病基金會創辦人陳莉茵說，廿二年前健保總額制施行，讓罕病者成醫療人球，她不斷向陳情，甫接台大院長的林芳郁率先表態，認為總額應撥款設罕藥專款，且後續還低調協助，促專款設立，救無數患者於水火。

衛福部長邱泰源說，林擔任台大院長時，因護理人員反映，沒照顧末期患者經驗，因而推動住院醫師需完成十六小時的安寧課程才能獲證書，此決定成為台灣安寧重要里程碑。

「謝謝你留下來陪我」新書發表於明天上午十時舉行，聯合報將於udn.com聯合新聞網、失智・時空記憶的旅人、元氣網的臉書粉絲專頁及udn video YT等四大平台直播。