失智新藥遭退運 首劑延6月23日開打

各界引頸期盼的失智新藥，原訂於十八日於亞東醫院施打全台第一劑，但亞東醫院臨時通知延後施打，當時並未表明原因，亞東醫院失智中心主任甄瑞興昨指出，失智新藥原訂十八日到港，但當天卻發生藥物到港卻沒下貨，並遭退運至馬來西亞需重新報關的罕見情況，使首劑開打時間延至廿三日，目前已有逾十位患者等候用藥評估。

兩家藥廠研發的失智新藥欣智樂、樂意保終於在台灣上市，不僅藥廠要拚哪家藥物先到，醫療院所也搶打全台第一劑。據臨床試驗結果，失智新藥能改善患者腦部的類澱粉沉積，但適用早期失智患者，一個療程要價至少一百五十萬。

甄瑞興表示，兩家藥廠研發的失智新藥，藥物機轉類似，樂意保研發時間較早，全球約有一萬八千多人施打；欣智樂研發晚，但在美國已有三、四千人施打。原訂在十八日抵台的欣智樂，因貨運出狀況而延誤到貨時間，而樂意保則按原訂計畫，於廿六日上午抵台，下午可開始施打。

甄瑞興說，廿三日亞東醫院協助施打全台首劑的失智新藥患者，是一位腦部類澱粉沉積超過七成的八十三歲女性，緊接廿六日則是替一位七十多歲的女性施打，該名女性腦部有三、四處輕微出血，需謹慎評估使用失智新藥，但患者的孫子仍希望阿嬤能用藥，與醫療團隊討論後，雙方決定選擇出血機率較小藥物選項。

失智新藥一個療程要價破百萬，甄瑞興說，新藥消息登報後，病人詢問度攀升，光是亞東醫院，已有約十位病人等待評估，一位約七十多歲老太太，失智評估量表（ＣＤＲ）評估為一分，屬輕度失智，但病人已出現出門後易走丟情況，家屬即使知道無法恢復如往昔，用藥僅能維持目前病況仍願意施打，只期盼老太太能多活幾年。

原預計與亞東醫院皆在十八日替患者施打失智新藥的一森診所，也因運輸轉機延遲而於臉書粉絲專頁告知患者延宕施打，並規畫於下周開打，診所強調，理解病友等候多時，診所拿到「台灣第一瓶藥」，將立即替患者安排治療。