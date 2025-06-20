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得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

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大樂透頭獎連6槓 下期獎金上看2億元

中央社／ 台北20日電
大樂透頭獎連6槓，下期獎金上看2億元。示意圖／本報資料照片
大樂透頭獎連6槓，下期獎金上看2億元。示意圖／本報資料照片

大樂透第114063期今晚開獎。中獎號碼為40、31、20、42、48、04，特別號24；派彩結果，頭獎槓龜，連6槓，下期（24日）預估銷售新台幣1.3至1.4億元，頭獎金額上看2億元。

大樂透加開7組100萬獎項開出情形，7組中開出0組，總中獎注數為0注，本期尚有7組100萬獎項未開出，將於次期（24日）繼續加開。

貳獎槓龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 大樂透

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大樂透頭獎連6槓 下期獎金上看1.9億元

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