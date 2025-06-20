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得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

華航飛釜山降錯跑道 運安會派代表參與ARAIB調查

中央社／ 台北20日電
華航班機示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
華航班機示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

華航12日桃園飛釜山航班在釜山機場降錯跑道，運安會今天表示，依國際民航公約應由韓國航空及鐵道事故調查委員會（ARAIB）負責調查，並已立案，運安會指派代表參與調查。

國家運輸安全調查委員會發布新聞稿表示，中華航空公司一架波音737-800型機，執行定期載客航班CI186飛航任務，12日下午4時30分自台灣桃園國際機場起飛，飛往韓國釜山金海國際機場，航機進場期間，塔台指示執行VOR-A 18R跑道環繞進場，預定落地跑道為18R。但航機降落在未經指定的18L跑道。

運安會表示，依據國際民航公約第13號附約（Annex 13 to the Convention on International CivilAviation），這起事故應由韓國航空及鐵道事故調查委員會（ARAIB）負責調查，並已立案。

依據上述國際民航公約，運安會指出，已指派授權代表（Accredited Representative）參與調查，並邀請交通部民用航空局及華航協助。

運安會執行長林沛達接受中央社記者訪問時表示，除了將協助ARAIB取得過去華航相關資料外，也會保護華航獲得公平對待。

運安會表示，相關調查的消息發布依上述公約規定，均由主導調查韓國ARAIB發布，若獲主導調查機關對此事故相關公開資訊及調查進度，將適時發布於運安會網站。

運安會 華航

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