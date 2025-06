華航飛釜山降錯跑道 運安會派代表參與ARAIB調查

華航12日桃園飛釜山航班在釜山機場降錯跑道,運安會今天表示,依國際民航公約應由韓國航空及鐵道事故調查委員會(ARAIB)負責調查,並已立案,運安會指派代表參與調查。

國家運輸安全調查委員會發布新聞稿表示,中華航空公司一架波音737-800型機,執行定期載客航班CI186飛航任務,12日下午4時30分自台灣桃園國際機場起飛,飛往韓國釜山金海國際機場,航機進場期間,塔台指示執行VOR-A 18R跑道環繞進場,預定落地跑道為18R。但航機降落在未經指定的18L跑道。

運安會表示,依據國際民航公約第13號附約(Annex 13 to the Convention on International CivilAviation),這起事故應由韓國航空及鐵道事故調查委員會(ARAIB)負責調查,並已立案。

依據上述國際民航公約,運安會指出,已指派授權代表(Accredited Representative)參與調查,並邀請交通部民用航空局及華航協助。

運安會執行長林沛達接受中央社記者訪問時表示,除了將協助ARAIB取得過去華航相關資料外,也會保護華航獲得公平對待。

運安會表示,相關調查的消息發布依上述公約規定,均由主導調查韓國ARAIB發布,若獲主導調查機關對此事故相關公開資訊及調查進度,將適時發布於運安會網站。