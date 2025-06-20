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全聯公益20年...從捐助到永續行動 打造跨域合作善美循環

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯多管齊下打造多元、平等、共融的職場，並透過門市夥伴與社區緊密連結。記者王聰賢／攝影
全聯多管齊下打造多元、平等、共融的職場，並透過門市夥伴與社區緊密連結。記者王聰賢／攝影

全聯投入公益推動20年，透過4大基金會與全台門市據點，建立以人為本、跨域合作的「善美循環」，不僅實踐企業社會責任，更成為台灣公益發展的穩定力量。全聯實業副總經理林子文分享企業長期以來的公益實踐與永續作為，強調「做公益不單純只是捐款，而是要當成比做生意更長久的事」。

全聯目前擁有4個主要公益平台，包括全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會、全聯善美的文化藝術基金會。自2006年起，逐步根據不同社會需求成立，均以推動社會正向改變為目標，成為支持弱勢、推廣文化與守護環境的重要後盾。近年更從單純金錢捐助逐步轉型為以永續為核心、與社會深度連結的公益模式。

林子文表示，全聯的公益模式強調「陪伴與共創」，20年來累計已投入超過32億元。此外，全聯利用全台逾1,200家門市網絡，推動「愛從1開始」零錢捐、開發手機PX Pay愛心捐贈功能，成為「用日常行動創造改變」的重要平台，鼓勵消費者一同參與愛心行動，支持社會正向發展，擴大公益影響力。

在ESG永續發展方面，全聯2024年升級成立「永續委員會」，從環境（節能減碳、循環包裝）、社會（資源共享、職場體驗）、治理（制度化與績效追蹤）三方面推動行動。門市也配合政策推行垃圾分類與惜食計畫，並利用門市與社區緊密連結、與消費者互動，成為社會議題倡議的平台。

全聯更進一步推動供應鏈永續轉型，不只在賣場推動減廢、減碳、減塑，更運用通路力量影響供應商，鼓勵共同參與行動。林子文指出，中小型供應商常因資訊與資源不足無法執行永續，全聯主動協助媒合資源、提供案例資料，降低其轉型門檻，加快腳步一起朝ESG目標邁進。

在農業領域，全聯也持續與小農合作，打造「小農直採」專區，推動友善種植與品項多樣化，讓像是山茼蒿、新鮮百合、迷你西瓜等獨特產品進入主流市場，不僅讓小農在田裡的成果能獲得最直接與公平的回報，也促進生態多樣性恢復。更重要的是，這些行動也鼓勵青年返鄉投入農業，改善人力短缺現象。

文化推廣也是全聯公益行動的一環，從七夕麻糬、「柑仔龜」竹編藝術，到打造微光藝廊展出弱勢兒童畫作，全聯善用通路與基金會合作，讓文化不再是博物館專屬，而是走入日常生活，讓所有人都能輕易接觸、理解，甚至進一步傳承下去。

而除了環境與產業，全聯也關心高齡與失智議題，針對中高齡顧客，積極營造友善健康購物環境，包括健康講座、慢性病篩檢、疫苗接種等多元支持服務。另外，也打造「失智友善賣場」，透過員工培訓，可辨識疑似失智症顧客並提供適切關懷與協助，實踐企業作為社會照護網的一環。

林子文分享，「一個人走得快，一群人走得更遠。」20年只是開端，公益與永續不該只有單一面向，號召關係企業、基金會、消費者與供應商共同參與，持續穩定地傳承下去，形成一股穩定且溫柔的社會力量與迴響。

慶祥慈善事業基金會結合全聯門市舉辦職場體驗活動。圖／全聯慶祥慈善基金會提供
慶祥慈善事業基金會結合全聯門市舉辦職場體驗活動。圖／全聯慶祥慈善基金會提供
全聯將傳統籐編工藝編製的「柑仔龜」帶進門市，結合臺灣柑桔水果，傳遞分祝福、保平安的吉祥寓意，讓更多民眾認識這特殊的傳統文化。圖／全聯福利中心提供
全聯將傳統籐編工藝編製的「柑仔龜」帶進門市，結合臺灣柑桔水果，傳遞分祝福、保平安的吉祥寓意，讓更多民眾認識這特殊的傳統文化。圖／全聯福利中心提供
全聯「愛從1開始」零錢捐集結通路力量，於門市設置「愛心零錢箱」提供民眾便捷的捐款管道。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
全聯「愛從1開始」零錢捐集結通路力量，於門市設置「愛心零錢箱」提供民眾便捷的捐款管道。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供

永續 失智症 公益

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