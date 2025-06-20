支持、陪伴、擬目標 生活導師翻轉情緒障礙孩子人生

據統計，台灣每年新增3000名過動症、自閉症、亞斯伯格症等情緒障礙新生兒，不少家長因擔心孩子被貼上精神疾病等負面標籤，而延誤就醫。其餘接受醫療照護的青少年，也因諮商師、心理師、社工師人力缺乏，以及健保給付點值偏低，而未能獲得妥善治療。

立法委員柯志恩、林月琴、東醫院、台灣青少年神經多樣性行動協會、國教行動聯盟，齊心推動「生活導師制度」，幫助家長及師長如何面對神經多樣性的青少年，希望翻轉自閉症、過動症等孩子的人生。

立法委員柯志恩指出，許多家長在得知孩子罹患自閉症、過動症時，感到孤立無援，無法接受，有些還出現羞愧、抗拒等反應，甚至拒絕陪同就醫。此外，師長在察覺學生舉止異常後，常因資源與訓練不足，無法給予具體支持。

生活導師制度在歐美行之多年，在美國南加州大學攻讀教育心理學博士，專研認知心理學的立委柯志恩表示，生活導師制度不只是輔導，而是一套可實踐、陪伴，給予支持等協助模式。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡研薇表示，在諮商現場，常見家長對孩子身心狀況感到焦慮、羞愧，以致孩子承受極大的壓力。如生活導師制度仍夠在台灣上路，確實能幫助自閉症、過動症等孩子，但社會大眾需對神經多樣性有著正確認知，去除污名化，才能讓更多家長勇於面對現實，陪同就醫。

「生活導師不只是陪伴，是接住孩子的起點。」亞東醫院神經醫學部失智中心主任、台灣青少年神經多樣性行動協會理事長甄瑞興指出，台灣需要一個可以接住青少年的社福醫療系統，而生活導師制度可以提供一個正確的、穩定的模式，讓孩子在生活中學習茁壯。

除了藥物之外，神經多樣性學童、青少年還需持續接受心理諮商、行為治療，甄瑞興表示，目前國內諮商師、心理師以及相關社工師等人力有限，只能在短短一兩個小時內提供有限的輔導，無法陪同孩子完成一件事情。

幾年前陪同罹患自閉症的孩子，遠赴美國尋求協助的張媽媽表示，神經多樣性孩子思考較為僵化，常需花上一些時間才能消化外來訊息，舉例來說，在美國陪同兒子上學時，住家與學校之間有段距離，孩子想開車上學，但想法單純，直覺認為，只要買一輛車子，就可如願以嘗，但實際上，買車容易，但如何考上執照，才是重點。

在學校生活導師協助下，首先分析所有必須克服的項目，逐一解決，先擬定「取得駕照」中期目標，參加駕訓班，並上課瞭解當地交通規則。等課程結束後，參加筆試，再陪同參加路考。

張媽媽說，神經多樣性孩童最怕處於不可預測的環境中，一旦覺得情況難以控制，情緒高昂，隨之暴躁，整個人就會一團亂。此時，只靠一兩個小時的心理諮商，幫助有限。但生活導師提供一連串的協助，擬好一個個步驟，讓孩子不致亂了手腳。

生活導師模式可以提供神經多樣性孩子哪些協助呢？張媽媽分享自身經驗，提出四大面向。

一、讓孩子逐漸擁有獨立生活的能力，自我反省。 二、完成學業、就業 三、陪同撰寫履歷、參與面試，找到適合的工作。 四、培養執行能力，遇到衝突、挫折時，想出解決的方法。

生活導師在協助青少年練習正向思考、學習壓力因應技巧，常區分為綠燈、黃燈、紅燈等三大階段，張媽媽表示，這也適用於職場、家庭等所有人際關係的互動，在處於綠燈，也就是孩子處於情緒平穩時，才能達到有效溝通，讓孩子完成單一事項任務。不過，在溝通過程中，不可以威脅作某件事或某項物品做為交換籌碼，否則容易讓親子關係陷入緊張態勢。

張媽媽舉例，兒子在美國就學時，一度不想上課，引發親子間的嚴重衝突，但生活導師幫忙開導，讓孩子靜下心來，想想自己不喜歡上學的原因。在釐清原因之前，並未強迫其上課，而幫忙在大賣場找到收銀工作。

張媽媽表示，這是孩子長大後的第一份工作，就一般人看來，這工作單純，但對神經多樣性孩子而言，卻相當困難，必須與消費者面對面互動，操作收銀機，另需臨時加班，改變原先生活作息。

盡管兒子擔任收銀員時間只有兩三個月，但成長迅速，在拿到人生第一張支票後，深刻瞭解生活不易，賺錢困難。此外，站在櫃臺時，解決了消費者問題，讓他首次感受到被需要的感覺，頓時長大、成熟許多。

在美國，想成為一名生活導師，必須參加訓練營，接受一定時數的培訓課程，拿到學分後，通過筆試，還得完成實際練習，如何幫孩子分析問題，提出可行的方案，陪同一步步地完成各個關卡。

亞東醫院、台灣青少年神經多樣性行動協會將於21日，於亞東醫院14樓國際會議廳舉辦「2025台灣青少年神經多樣性生活導師國際研討會」，首度引進美國與香港的「生活導師」（Life Coach）概念，深入探討「青少年生活導師制度」（Life Coach for Neurodivergent Youth）對於情緒障礙孩童的重大協助。

甄瑞興表示，歡迎飽受育兒困擾的家長們與會，從中學習到溝通技巧，陪伴孩子度過人生灰澀幽暗期，甚至成為種子教官，未來能至家屬支持團體、病友團體分享經驗，幫助更多家庭。

此外，台灣青少年神經多樣性行動協會、國教行動聯盟於6月23日（一）於張榮發基金會國際會議中心8樓802會議室，舉辦「生活導師教師工作坊」，從即日起至6月20日（五）24:00報名，不開放現場報名參加。報名連結為https://reurl.cc/Gn0myy。

這場教師工作坊由國外講師分享「如何處理青少年情緒信息」等專業技巧，全程出席參與研習，核實給予3小時研習時數（有全國教師進修網帳號者，簽到時請提供身分證字號，將依據實際簽到表，核實協助登錄研習時數）。