「大同寶寶」眨眼報到 高雄長庚升級新生兒照護

高雄市立大同醫院元旦起由長庚醫療體系接手後，全面升級醫療服務，6月中旬迎來首位「大同寶寶」。一名產婦剖腹產生下體重3695公克健康男嬰，小寶貝出生不久後，被送入保溫箱觀察照護，呼吸、心跳與肌張力都正常，眨眼可愛模樣讓人瞬間融化，為醫療團隊帶來滿滿喜悅與感動。

36歲林姓產婦首次懷孕難免緊張，但從產檢以來獲得醫療團隊耐心照護，出於對醫師與護理人員專業與溝通的高度信賴，她選擇在大同醫院生產，手術由婦產科賴韻如醫師主刀，與麻醉科、小兒科醫師及婦幼中心護理團隊緊密合作。

寶寶出生後立即由兒科醫師檢查，包括心跳、呼吸、體溫及肌張力等生理指標都正常，隨即交由專業護理團隊接手照護，母子均安。

「這不僅是新生命誕生，也是醫療升級成果驗證。」大同醫院長林孟志開心說，大同寶寶平安誕生展現整合式照護具體成效，也代表長庚體系管理資源與醫學中心等級的專業能量，逐步在區域醫院落地。

林孟志指出，1月起正式接軌後，大同醫院積極強化兒科、婦產科等高需求科別服務，目前已提供24小時兒科專科急診服務，截至5月底累計服務1120人次，兒科中重度嬰兒病房成功收治13位病童；另規畫10個兒童次專科門診服務，提供完整細緻兒童照護資源。

林孟志強調，未來持續深化跨科別整合，從產前檢查、剖腹手術、生產後復原至新生兒照護，導入醫學中心水準標準作業流程，打造「在地醫療、醫學中心水準」全人照護模式，讓市民在社區醫院也能獲得專業、安全、貼心醫療服務。