國際生一日遊彰化王功看燈塔摸蚵串 愛上王功這2大優點

教育部青年發展署推動「壯遊引力─匯聚國際青年創新計畫」，20名國際生來到彰化縣王功壯遊一日，參觀台灣最年輕的燈塔，走踏潮間帶，認識當地的牡蠣養殖產業；美國學生說，王功小而美，我愛上這裡不是因為風景，而是人的善良和勤勉。

台灣基督教生命之道協會（Word of Life Taiwan，簡稱SYME）的20名美、墨等國學生，搭乘遊覽車到彰化縣芳苑鄉王功，參加王功蚵藝文化協會主辦的「跨文化探索—外國學生一日王功人」活動。到達協會後，學生換穿雨鞋，由協會人員、志工和新住民帶領走進潮間帶，摸掛著蚵殼的繩索，俯身觀察蚵礁和泥灘裡的生物。

翻譯人員轉譯王功、潮間帶、養牡蠣的歷史，從海洋變遷、文化融合到社區營造講到發展現況，陽光雖熾熱但國際學生聽得津津有味。王功蚵藝文化協會理事長梁鳳蓉今指出，這個活動只是開始，未來期待更多國際生真正認識、了解王功，成為短暫的「在地人」。