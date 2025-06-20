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蔡健雅亞洲音樂節開唱 登北流限定演出

中央社／ 台北20日電
蔡健雅8月底要在北流開唱。圖／北流提供 梅衍儂
蔡健雅8月底要在北流開唱。圖／北流提供 梅衍儂

金曲歌后蔡健雅在金曲獎頒獎典禮前夕宣布，將首登上台北流行音樂中心參與「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」，以全新LIVE演出形式演出獻給樂迷。

蔡健雅今天透過北流新聞稿表示，十分期待與來自不同語言與音樂文化的創作者碰撞交流，激盪出更多創作靈感，「這次的演出，不只是唱歌，更是傳遞能量的橋樑。」

這次她的限定曲目不僅融合經典與新作，更將以吉他跟弦樂為中心，首次挑戰「無keyboard」的舞台演出，展現音樂上的實驗性與突破。

除了舞台演出，蔡健雅也分享第5度入圍金曲獎最佳女歌手的心情，「能寫出療癒、感動人心的歌，是我最自信的部分，也是一種使命。」對於是否有信心再度奪獎？她笑說獎不是有信心就能得，「還得看當天的天氣、宇宙信息與幸運數字，那些未知，讓生活更精彩。」

這次「JAM JAM ASIA音樂節」卡司星光熠熠，除蔡健雅外，還包括金曲創作才子YELLOW黃宣等；國際歌手則邀請曾為「咒術迴戰」獻唱片尾曲的日本跨國混血樂團ALI、澳洲金屬核樂團Artifact等，呈現多元曲風。

「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月30日到8月31日演出，地點在台北流行音樂中心。

蔡健雅 舞台 樂團 台北流行音樂中心

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