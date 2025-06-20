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失智症照護 民團：6大行動是關鍵

中央社／ 台北20日電

阿茲海默新藥與失智症照護近期受到關注，天主教失智老人基金會指出，新藥給不少人希望，但應對失智症，腦動、身動、人際互動、健康飲食、充足睡眠及慢性病管理才是關鍵。

近期2款阿茲海默症新藥通過國內審查，亞東醫院預計23日率先施打；國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症，他的妻子林靜芸由醫師轉換為照護者，並把心路歷程撰寫成書，盼為所有失智症照顧者找出口； 影集「忘了我記得」探討長照家庭，失智症近期在國內成為話題。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑透過新聞稿指出，根據基金會實務服務經驗與國內外研究，失智症照顧成本相當高。不論會請外籍看護、使用長照2.0、送養護中心，或由家人犧牲工作自行照顧，每個家庭每年平均照顧負擔超過新台幣50萬元，以病程8至20年計算，整個病程的照顧經費可能高達400萬至1000萬元。

若能早期診斷，符合這2款藥物使用，陳俊佑指出，檢驗加治療粗估18個月須花費150萬元，雖是一大筆費用，患者壽命長短也不變，換算下來等於只是把以後3年照顧費用拿來疾病初期使用而已。

陳俊佑提醒，單靠藥物並不足以應對失智症，更重要的是要及早進行生活型態再設計「6大關鍵行動」，腦動、身動、人際互動、健康飲食、充足的睡眠及慢性病管理。

「不適用此類藥物的輕度失智者，也不要放棄自己。」陳俊佑指出，基金會「與失智共舞」紀錄片中主角，雖是使用舊款失智藥物，但也有98歲老翁確診失智24年還能念完大學、碩士，也有人歷經中風失智12年還可以維持正常功能，成功透過自身與全家人健腦生活型態的養成，讓自己的疾病多年一直維持在輕度。

天主教失智老人基金會呼籲，政府應重視失智症者權益，在癌症治療領域，免疫藥物已陸續獲得健保給付，失智症同樣應比照辦理。另外，長照個案的增加與期程的延長，對家庭的負擔日益艱鉅，國內對於長期照護保險的需要日益殷切，也需要政府主管機關的重視與推行。

長照 失智症 健康飲食

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