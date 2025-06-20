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葛瑪蘭客運1918雙北宜花國道假日路線 6/22開通

中央社／ 新北20日電

葛瑪蘭汽車客運今天表示，為提升雙北與東部交通便利，推出「1918」板橋經南港、國道5號抵達花蓮國道客運假日路線，22日板橋首發，讓民眾除鐵路也可選擇公路運輸。

葛瑪蘭汽車客運今天在新北板橋轉運站舉辦「1918」國道客運通車典禮，交通部公路局長陳文瑞、台北區監理所所長黃鈴婷、新北市府交通局副局長林麗珠等人參與，共同鼓勵民眾搭乘公共運輸。

活動中，葛瑪蘭汽車客運董事長陳尚毅指出，為鼓勵使用電子票證，路線於營運初期3個月內，只要使用電子票證，台北往返花蓮全票，享半價優惠。

葛瑪蘭汽車客運總經理李俊仁接受中央社記者訪問時表示，「1918」首發班次將於22日上午10時在板橋轉運站發車，搭乘首班的乘客將獲贈TPASS 2.0實體卡及宜蘭伴手禮。

「1918」路線採新車營運，陳文瑞等人進入新車內部瞭解，讚許28個乘客座位的寬敞空間。

陳文瑞致詞時表示，台灣西部旅客選擇的交通運具種類多，往東部的旅客多選擇鐵路，「1918」路線加入後，可望逐漸達到交通平權。也期許將來運量穩定後，可滾動調整班次，讓中央與地方攜手合作，提供便利交通。

李俊仁說，「1918」路線前3個月採取全票半價新台幣279元優惠，星期六、星期日及國定假日提供往返各一班次。上午10時於板橋轉運站發車，下午4時於花蓮轉運站發車，採車上電子票證刷卡或投現搭乘，行車時間約為4小時，配置豪華3排座椅，全新通用無障礙大客車。

另外，6月22日下午4時在花蓮轉運站辦理首航活動，邀民眾一同歡慶花蓮成為國道客運新據點。希望將雙北及宜蘭有效銜接蘇花改公路至花蓮，縮短雙北與花蓮間距離。

葛瑪蘭汽車客運表示，長期深耕宜蘭，新路線串聯新北市板橋、台北市南港經宜蘭蘇澳至花蓮等地，提供民眾前往東部旅遊的全新便捷選擇，盼望有效舒緩國道與鐵路假日期間壅塞情形。

花蓮 國道客運

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