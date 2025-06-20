發生閃爆！檢查員疑未依電車線斷送電SOP 台鐵開會檢討懲處

台鐵七堵機務段車庫內昨天因車輛維修完成後，檢查員未依標準作業程序規定辦理通電前檢查程序，發生閃爆狀況。台鐵今天表示，已召開檢討會議，並進行責任釐清與懲處。

台鐵公司董事長鄭光遠16日正式上任，但不到1週時間，台鐵近日接連傳出貨物列車、自強號故障事件，造成部分列車延誤。

台鐵昨天再添2起事件，台鐵今天透過文字說明表示，昨天上午約11時，七堵機務段車庫內（W20股），因車輛維修作業完成後，人員未依「電車線斷送電標準作業程序」規定辦理通電前檢查程序，僅取下南端接地桿，卻遺忘北端仍有接地桿未取下，即辦理送電，導致發生高壓電接地事件。

台鐵表示，七堵機務段事發當下已立即召開檢討會議，全面檢視作業流程與肇因，並針對相關人員進行責任釐清與懲處，督導主管因未善盡督導責任，也將併同究責，已責成所屬單位加強內部教育訓練，並確實落實相關改善措施，以防止類似事件再次發生。

另外，針對昨天第256次太魯閣號，在行駛至景美=北埔間，因列車突發性送電跳脫造成客室內無電。台鐵表示，經司機員立即應急處理後恢復正常，並對於造成旅客不便表達歉意。