快訊

李正皓遭噴辣椒水！21歲男稱因行車糾紛引不滿 否認遭指使

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

發生閃爆！檢查員疑未依電車線斷送電SOP 台鐵開會檢討懲處

中央社／ 台北20日電
台鐵七堵機務段車庫內昨天因車輛維修完成後，檢查員未依標準作業程序規定辦理通電前檢查程序，發生閃爆狀況。台鐵今天表示，已召開檢討會議，並進行責任釐清與懲處。台鐵自強號示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片
台鐵七堵機務段車庫內昨天因車輛維修完成後，檢查員未依標準作業程序規定辦理通電前檢查程序，發生閃爆狀況。台鐵今天表示，已召開檢討會議，並進行責任釐清與懲處。台鐵自強號示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片

台鐵七堵機務段車庫內昨天因車輛維修完成後，檢查員未依標準作業程序規定辦理通電前檢查程序，發生閃爆狀況。台鐵今天表示，已召開檢討會議，並進行責任釐清與懲處。

台鐵公司董事長鄭光遠16日正式上任，但不到1週時間，台鐵近日接連傳出貨物列車、自強號故障事件，造成部分列車延誤。

台鐵昨天再添2起事件，台鐵今天透過文字說明表示，昨天上午約11時，七堵機務段車庫內（W20股），因車輛維修作業完成後，人員未依「電車線斷送電標準作業程序」規定辦理通電前檢查程序，僅取下南端接地桿，卻遺忘北端仍有接地桿未取下，即辦理送電，導致發生高壓電接地事件。

台鐵表示，七堵機務段事發當下已立即召開檢討會議，全面檢視作業流程與肇因，並針對相關人員進行責任釐清與懲處，督導主管因未善盡督導責任，也將併同究責，已責成所屬單位加強內部教育訓練，並確實落實相關改善措施，以防止類似事件再次發生。

另外，針對昨天第256次太魯閣號，在行駛至景美=北埔間，因列車突發性送電跳脫造成客室內無電。台鐵表示，經司機員立即應急處理後恢復正常，並對於造成旅客不便表達歉意。

教育訓練 台鐵

延伸閱讀

鄭光遠正式接任台鐵董座 企工籲盡速提出薪資改革時程

鄭光遠接台鐵董座內部信曝光 欲達3目標打造快樂職場

鄭光遠接台鐵董座 鐵道學會：3大挑戰「蘿蔔、棒子都要給」

鄭光遠掌台鐵「至少降薪20萬」 交長稱工作是使命感：別思考薪水

相關新聞

降雨熱區再擴大！17縣市豪大雨特報 新北、基隆小心大雷雨

午後對流旺盛，氣象署下午針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時15分止。氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴...

路口安全改善 六都中北市進度最慢

為洗刷行人地獄惡名，交通部列管全台路口行人安全設施預期改善一三一六處，但根據道安會統計，今年截至四月，僅完成六二七處，其...

葉金川從友人捧心哀嚎 看林芳郁推急救體系改變台灣

擔任過衛生署長、台大、北榮、亞東等三家醫學中心院長，心臟外科權威林芳郁罹患失智症五年，他的妻子、整形外科權威林靜芸將發表...

響應淨零碳排！台虎A320neo新機飛渡 添加永續航空燃油

台灣虎航受先前交機延誤影響，今年陸續將有2架A320neo新機報到，為響應政府「台灣2050淨零碳排」的目標政策，台灣虎...

食安新制...逾3店面連鎖業者須聘專職人員 最快明年7月上路

為強化食安，食藥署近期預告修正「應置專門職業或技術證照人員之食品業者類別及規模規定」，要求連鎖店面3家以上速食、火鍋等業...

下班注意路況！大雷雨襲台北市大安、松山、中正等9區

受午後熱力作用影響，台北市政府下午發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分，請民眾慎防淹水以及低能見度，包括台北市松山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。