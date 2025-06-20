簡化農噴無人機檢驗程序 民航局：年底前有機會

為活化無人機運用，交通部民用航空局今天表示，已著手簡化風險較低、使用目的較單純的農噴無人機檢驗程序，近期將與專家、學者、業者開會研討，預估年底前有機會實施。

根據民航局統計，截至今年5月底，國內無人機註冊總數達3萬8776架，具備合格操作證人員為2萬4911人，法人團體具備執行無人機商業活動資格者共796個。每月由民航局審查並會商地方政府同意的無人機活動案件約有500件，申請類型包括空拍紀錄、農藥噴灑、物流試辦計畫、飛行試驗與無人機群飛展演等。

民航局表示，觀察申請案件中，農噴申請每年約150件，且有逐年增加趨勢，考量農噴作業多於農業用地進行，人口密度較低，且高度較低、速度較慢，風險也相對較低，民航局將簡化農噴無人機檢驗程序。

民航局飛航標準組組長王富民出席記者會接受媒體聯訪時指出，未來除了必須符合規定的項目，由75條大幅減少為37條外，也將增加25公斤以上農噴無人機的檢驗機構。

王富民透露，法規修正後，業者必須準備的分析資料、事後需提出的分析報告均可大幅減少，加上檢驗機構增多，可節省許多人力與時間成本。

王富民表示，近期將召開會議，與專家、學者、業者討論，以尋求共識，預計年底前有機會簡化農噴無人機檢驗程序。

至於業界期盼的無人機測試場域，民航局指出，目前對於無人機測試，採「原則開放，例外申請」，綠區的活動，只要遵守操作限制，不論活動性質，均無須申請，也包括測試，至於紅區或者高度超過400呎的測試，則須提出申請。

針對高度較高、範圍較大的無人機測試，民航局表示，目前規劃開放恆春機場供業者申請作為測試場域，在不影響民航機與軍機作業前提下，執行測試作業，如果執行情況良好，未來也會繼續安排適合的機場與空域。

為了讓操作者更方便考照，民航局表示，將持續協調增設考場，目前全台共設置24處考場，民航局已與南投、彰化地方政府合作，輔導設置新考場，希望能在今年達成「每縣市均有考場」目標。