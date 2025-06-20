快訊

李正皓遭噴辣椒水！21歲男稱因行車糾紛引不滿 否認遭指使

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

響應淨零碳排！台虎A320neo新機飛渡 添加永續航空燃油

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
台虎A320neo新機飛渡添加5%永續航空燃油。圖／台灣虎航提供
台虎A320neo新機飛渡添加5%永續航空燃油。圖／台灣虎航提供

台灣虎航受先前交機延誤影響，今年陸續將有2架A320neo新機報到，為響應政府「台灣2050淨零碳排」的目標政策，台灣虎航也持續針對永續及減碳議題努力。台灣虎航今天宣布，於2025年起引進之全新A320neo航機飛渡航班中，添加一定比例的永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF），此舉也展現台灣虎航積極投入綠色飛航的決心，為環境保護盡一份心力。

台灣虎航表示依照交機計劃，預計於新機飛渡的過程中，添加永續航空燃油的A320neo新機共計9架。今天抵台的B-50028航機於法國土魯斯原廠飛渡過程中添加5%的永續航空燃油，與傳統燃油相比永續航空燃油可減少約80%之碳排放

台灣虎航指出公司持續落實企業永續發展，創造企業永續競爭力。且為了提升市場競爭力，除了藉機隊汰舊換新計劃，迎來嶄新的A320neo機隊外，新一代的機隊能為旅客提供空中最寬敞的單走道客艙，亦提升旅客搭乘的舒適度。而其研發的新引擎及鯊魚鰭機翼，省油可達18%，噪音亦可降低50%。

台灣虎航強調未來將持續關注永續航空燃料的發展趨勢，並尋求更多合作機會，逐步擴大永續航空燃油的使用比例，朝向更環保、更永續的航空運輸邁進，並努力實踐企業公民的角色，和產業鏈夥伴、利害關係人共同攜手邁向永續發展。

碳排放 永續 台灣虎航

延伸閱讀

期貨商論壇／台塑化期 有底氣

迎海島旅遊熱潮！台虎將開航桃園-石垣島、台中&高雄-濟州島航線

影／釜山機場降落難度高 傳華航有內規僅部分機師可派遣

釜山機場誤降跑道 上海航空、韓籍真航空也曾發生過

相關新聞

降雨熱區再擴大！17縣市豪大雨特報 新北、基隆小心大雷雨

午後對流旺盛，氣象署下午針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時15分止。氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴...

路口安全改善 六都中北市進度最慢

為洗刷行人地獄惡名，交通部列管全台路口行人安全設施預期改善一三一六處，但根據道安會統計，今年截至四月，僅完成六二七處，其...

葉金川從友人捧心哀嚎 看林芳郁推急救體系改變台灣

擔任過衛生署長、台大、北榮、亞東等三家醫學中心院長，心臟外科權威林芳郁罹患失智症五年，他的妻子、整形外科權威林靜芸將發表...

響應淨零碳排！台虎A320neo新機飛渡 添加永續航空燃油

台灣虎航受先前交機延誤影響，今年陸續將有2架A320neo新機報到，為響應政府「台灣2050淨零碳排」的目標政策，台灣虎...

食安新制...逾3店面連鎖業者須聘專職人員 最快明年7月上路

為強化食安，食藥署近期預告修正「應置專門職業或技術證照人員之食品業者類別及規模規定」，要求連鎖店面3家以上速食、火鍋等業...

下班注意路況！大雷雨襲台北市大安、松山、中正等9區

受午後熱力作用影響，台北市政府下午發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分，請民眾慎防淹水以及低能見度，包括台北市松山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。