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肺癌藥物給付條件6月起放寬 年約1600人受惠

中央社／ 台北20日電

衛福部公布去年10大死因，癌症蟬聯首位43年，癌王仍為肺癌醫師今天指出，健保署今年6月1日起擴大免疫加標靶第一線給付，估每年1600人受惠，每人可望年省約200萬元藥費。

肺癌連續多年位居國人10大癌症榜首，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民今天在衛教記者會中指出，根據國內最新報告，肺癌發生人數創新超過1.7萬例，死亡人數也破萬，連續2年成為國人癌症排行的雙冠王，對國人健康的衝擊不容忽視。

他分析，雖然政府與醫界近年持續推廣低劑量電腦斷層的肺癌篩檢，篩出了不少早期患者，但國人晚期確診的比例仍偏高，導致肺癌治療成績無法有效提升，在肺癌進入個人化治療時代之下，擬定任何治療方針前，都必須確認組織型態與基因突變，對症下藥才能達成最佳治療效果。

陳育民說，肺癌依組織型態可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌兩大類，在台灣，後者約占9成，又以具EGFR突變者最多，其他其他如ALK、MET、ROS1與RET等突變機率偏低，都落在5%以下。

雖然有基因突變肺癌的治療成績已有很大突破，陳育民指出，對剩下無基因突變患者來說，治療選擇與資源相對少很多，成為相對弱勢族群，亟需新的治療突破。

健保從6月1日起正式放寬「免疫檢查點抑制劑：PD-L1抑制劑」合併「抗血管新生標靶」的第一線給付，適用對象包括非鱗狀非小細胞肺癌、轉移性以及不具有EGFR、ALK、ROS-1腫瘤基因異常等。陳育民推估，每年約1600人受惠，每人每年有望省下超過新台幣200萬元藥費。

台大醫院內科部胸腔科主治醫師廖唯昱強調，在治療選擇越來越進步與多元的現在，即使確診轉移性肺癌也無須喪氣，鼓勵患者主動多與醫師討論，透過多元治療方式，積極配合醫囑，都有機會穩定病情。

醫師 肺癌 基因

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