葉金川從友人捧心哀嚎 看林芳郁推急救體系改變台灣

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聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
心臟外科名醫林芳郁罹患失智症五年，前衛生署長葉金川從日前一場心律不整緊急送醫經歷，回憶起林芳郁的貢獻，感念其對台灣緊急醫療救護的貢獻。本報資料照片
心臟外科名醫林芳郁罹患失智症五年，前衛生署長葉金川從日前一場心律不整緊急送醫經歷，回憶起林芳郁的貢獻，感念其對台灣緊急醫療救護的貢獻。本報資料照片

擔任過衛生署長、台大、北榮、亞東等三家醫學中心院長，心臟外科權威林芳郁罹患失智症五年，他的妻子、整形外科權威林靜芸將發表新書，討論照顧歷程。前衛生署長葉金川從日前一場心律不整緊急送醫經歷，回憶起林芳郁的貢獻，感念其對台灣緊急醫療救護的貢獻。

葉金川今在臉書貼文指出，日前朋友到自家農舍露營，卻突然心律不整，打119後，119一通電話後，五分鐘內救護車趕到、心電圖即時傳送給醫院，急診醫師立即判讀下指示「趕快送來醫院」。

自家農舍真實上演的一場急救實錄這非偶而，葉金川說，先前到日本旅遊時曾經特地去觀察日本緊急救護的情形，確認台灣絕對比其他地區更好；救護水準比中國大陸、南韓，甚至連美國都好。如此完善的制度就是仰賴林芳郁與他的學生們一起努來而來，他細數，台大雲林分院院長馬惠明、敏盛醫院陳文鍾、台大醫院急診醫師石富元、張恆（新光）、慈濟醫院急診醫師胡勝川等人都幫上大忙。

葉金川說，當時消防人員多抗拒，到現在急救任務，高出打火任務許多，就知道這種變革和進步。台灣的消防員至少須具備初級救護員EMT1資格，許多更完成中級救護技術員EMT2、甚至高級救護技術員EMTP訓練。這樣的變革正是台灣急救系統脫胎換骨的關鍵。

葉金川說，本月22日，他的兩位大學醫學系同學，林芳郁與太太林靜芸醫師將出書，回顧林院長的從醫歷程與他罹病後夫妻生活的片段，並同步成立基金會。他雖無法親赴現場，但仍祝福並表達敬意和支持，「林醫師的成就不只是在台大、榮總和亞東醫院，他對台灣緊急醫療救護的貢獻更是讓人佩服和敬仰」。

林靜芸與媒體人洪淑惠共著的《謝謝你留下來陪我》19日於網路商城開賣後反應熱烈，6月22日上午10點至11點將舉辦《謝謝你留下來陪我》新書發表會暨林芳郁教授醫學教育衛生基金會成立儀式，聯合報將開放4個直播平台轉播現場，包括臉書上的udn.com 聯合新聞網、失智・時空記憶的旅人 、元氣網及udn video YT。

失智・時空記憶的旅人 https://www.facebook.com/ntcdementia/

元氣網 https://www.facebook.com/healthudn

醫師 葉金川 林芳郁

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