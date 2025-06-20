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疫後復甦、TPASS帶動 公共運輸市占增0.9百分點

中央社／ 台北20日電

交通部今天公布113年民眾日常使用運具狀況調查，疫情後復甦外出增加，加上TPASS通勤月票政策帶動，公共運輸市占率15.2%，較111年增0.9個百分點，但還未恢復疫情前水準。

交通部在113年9月至12月間辦理「民眾日常使用運具狀況調查」，針對全國15歲以上民眾進行市話及手機訪查。

交通部調查，113年民眾外出比率為76.1%，較111年增2.7個百分點，其中男性外出比率77.3%，較女性74.9%高出2.4個百分點。

調查顯示，113年外出民眾平均每人每日使用運輸工具2.71次，推估15歲以上民眾每日使用運輸工具總次數達4261萬次，較111年增加6.2%，其中公共運輸總使用次數增13.2%，另步行及自行車等非機動運具增1.6%，以及汽機車等私人機動運具增5.7%，但增幅均小於公共運輸工具。

交通部統計處長陳惠欣分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後復甦，民眾外出比率增加，加上行政院112年7月起推動TPASS通勤月票，113年公共運輸市占率15.2%，較111年增0.9個百分點，但尚未恢復109年（疫情前）16%水準。

進一步觀察，軌道運輸市占率6.6%，較111年增1.1個百分點，首次超越汽車客運市占率6.0%。

若以各縣市區分，包含六都在內等16縣市公共運輸市占率都是成長，陳惠欣指出，以桃園市成長3.8個百分點最多，高雄增加1.8個百分點。

陳惠欣指出，彰化縣及南投縣受私人機動運輸工具使用次數增幅較大影響，公共運輸市占率相對較低，不到4%。

私人機動運具部分，調查指出，113年市占率72%，較111年減0.3個百分點，其中機車市占率43.7%，創自98年調查以來新低，較111年減2.1個百分點，至於小客車市占率26.6%，增1.6個百分點。

談到私人機動運具中小客車市占率創歷次調查新高，陳惠欣表示，民眾疫情期間不太搭公共運輸，加上疫情期間購買車輛等私人運具還很新，她認為，私人運具使用率必須大幅下降，公共運輸市占率才能成長，這部分與民眾習慣有關，還有努力空間。

疫情 市占率 公共運輸

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