降雨熱區再擴大！17縣市豪大雨特報 新北、基隆小心大雷雨

兒科醫師林思偕近日在社交平台論述「話語的療癒力量」，他提到有次查房時，一位實習醫師當著病患家屬的面對他直言，病患的心臟有變大的狀況，對此林思偕提醒該名醫師，這番話語會讓病患與家屬擔心。上述病患是一名正處青春期的女性，其母親帶她來林思偕診間時坦言，她的孩子罹患慢性病，已經治療一段時間，但病況始終未好轉，導致缺課頻繁，林思偕聽聞後耐心解釋並鼓舞家長。林思偕認為，醫療人員言談「應盡可能正面，帶給病人希望與勇氣」。

2025-06-20 16:48