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降雨熱區再擴大！17縣市豪大雨特報 新北、基隆小心大雷雨
對流雲系發展旺盛，降雨熱區再擴大！氣象署表示，今嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、台中至高雄、宜蘭地區及苗栗、屏東、花蓮山區有局部大雨發生的機率。
氣象署也針對北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花等17縣市發布大雨、豪雨特報。另針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時15分止。
氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
氣象署也針對新北市三叉坑溪(雙溪清水坑)、新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)、新北市基隆河(平溪望古瀑布)、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)以及新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至晚間7時10分。
氣象署強調，上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。
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