與林芳郁30年師徒情 亞東院長：失智將成大問題

心臟外科權威林芳郁罹患失智症，從林芳郁手中接棒院長位置、有30年師徒情誼的亞東醫院院長邱冠明感嘆，恩師及雙親都面臨同樣疾病所苦，失智將成為台灣的大問題之一。

75歲林芳郁是國內心臟外科權威、前衛生署長，更曾任台大醫院、台北榮民總醫院、亞東醫院等3大醫學中心院長，培育無數醫界人才，2021年在亞東醫院退休後便鮮少公開露面，直到近日其妻子、整形外科醫師林靜芸將發表新書，證實林芳郁與失智症搏鬥近5年，引起各界對失智症相關治療的關注。

位於新北市的亞東醫院今天表示，23日上午將率先全國施打失智症新藥「欣智樂」，首例為83歲女性患者。有2款新藥同為20年來首見針對病因研發的創新療法，標誌台灣失智治療邁入新里程。

邱冠明與林芳郁有著橫跨30年的師徒情誼。邱冠明今天出席青少年神經多樣性議題記者會前接受媒體聯訪時回想，「他（林芳郁）等同是帶我入行的老師。」出身台大醫學院，後來走上心臟外科一途，在他結業甚至人生規劃轉換跑道等不同階段，林芳郁扮演一定角色，對他影響深遠。

邱冠明數度說自己很幸運，就像站在巨人肩膀上，看著林芳郁等不同傳奇前輩們的成長、茁壯與堅持。但也親眼見證了恩師罹病後的變化。

尤其在讀過林靜芸將出版的新書後，讓他感觸最深的是看到一種特別現象，原來一段良好的關係不只有「正面」，還包括互相消長，相對負面、衰減、衰弱的過程，因此更加感動與不捨。

邱冠明表示，很高興林靜芸願意出書分享調適及照顧的心路歷程，充滿學習與反省，認為林靜芸是非常特殊的案例，本身是專業人士，擁有充分資源，做出了很好示範，但比較可惜的是，「這樣的示範一般民眾跟不上」，即便他是醫界一分子也做不到。

他透露雙親也是失智症患者，如今恩師罹患失智症，反映出台灣現在面臨的困境，當急性疾病都被解決，比方說心臟病、急性心肌梗塞、癌症早期篩檢等生命中的「攔路虎」，一個一個都被克服時，確實有效延長了生命，「終究我們還是抵抗不了所謂在基因、遺傳，或者在生物上退化的這個現實。」

邱冠明強調，失智將會是台灣未來的大問題之一，且將來這一塊只會更重，所以也需要更多人願意分享調適的過程。