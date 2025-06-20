食安新制...逾3店面連鎖業者須聘專職人員 最快明年7月上路

為強化食安，食藥署近期預告修正「應置專門職業或技術證照人員之食品業者類別及規模規定」，要求連鎖店面3家以上速食、火鍋等業者，須設置專門職業人員，包括食品技師、營養師等，擇一設置於總部或最大間門市，職責包括食品安全緊急應變、材料安全衛生管理等，預計影響業者300家，店舖數量至少900家以上。預告期結束、經公告後，預計最快115年7月1日實施，且會給予適當緩衝期。

食藥署日前公布食品良好安全規範準則（GHP）修正，要求攤商不可先找錢再碰食物，引發討論。近期再推食安新制。依預告草案內容，連鎖3家以上速食店、火鍋店、烤肉店、早餐店、麵店、日式料理店餐飲業，必須聘用經考試院專門職業及技術人員高等考試通過的「專門職業人員」，即食品技師或營養師，聘用單位可為連鎖業者總部，或規模最大門店。

食藥署食品組副組長蕭惠文表示，目前開設餐飲店面必須聘用技術證照人員，如乙級、丙級廚師執照等，本次預告草案，進一步要求聘用「專門職業人員」，由食品技師、營養師負責連鎖業者食品安全管制系統規畫與執行、食品追蹤規畫執行、食品安全緊急應變、材料衛生安全管理、品質管制、消費者溝通、教育訓練等項目，強化食品安全。

蕭惠文說，現行規定尚未強制速食店等類別業者聘用專門職業人 員，考量這些具有多家連鎖門市業者對於消費者影響較大，盼藉本次預告修正，使更多具食品衛生安全知能專業人員參與，強化餐飲製備過程之安全性，以維護民眾飲食衛生安全。 本署針對餐飲業者，於預告期間至實施日，均持續辦理法規說明會並搭配實地輔導，向業者加強宣導相關修正事項。

修正內容另一種點為納入外送業者。蕭惠文表示，因應現今餐飲型態改變，餐飲用外送方式送至消費者，已變為消費者選擇方式之一，本次修正一般餐館餐飲業類別定義，納入外帶或外送者，包含只在外送平台刊登，無店面對外營業的「雲端廚房」也納入管制，要求比照一般餐飲業，半數人員需有乙級、丙級廚師證照等專業技術證照。