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下班注意路況！大雷雨襲台北市大安、松山、中正等9區
受午後熱力作用影響，台北市政府下午發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分，請民眾慎防淹水以及低能見度，包括台北市松山、大安、中正等區。
北市下午起發布即時天氣提醒，受午後熱力作用影響，下午台北市西南側有對流雲系發展，緩慢向東移入台北市，原本中正、大安、文山區時雨量預估約10毫米。但至16時11分，發布雷雨即時訊息，提醒民眾注意，影響範圍在大安、松山、中正等9地區，以及新北市等8地區。
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