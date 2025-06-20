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下班注意路況！大雷雨襲台北市大安、松山、中正等9區

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
大雷雨襲台北市大安、松山、中正等9區。圖／北市府提供
大雷雨襲台北市大安、松山、中正等9區。圖／北市府提供

受午後熱力作用影響，台北市政府下午發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分，請民眾慎防淹水以及低能見度，包括台北市松山、大安、中正等區。

北市下午起發布即時天氣提醒，受午後熱力作用影響，下午台北市西南側有對流雲系發展，緩慢向東移入台北市，原本中正、大安、文山區時雨量預估約10毫米。但至16時11分，發布雷雨即時訊息，提醒民眾注意，影響範圍在大安、松山、中正等9地區，以及新北市等8地區。

雨量 大雷雨

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