在921震災後看見溫暖領導 邱泰源憶林芳郁的醫者風範

「以前我們總在台大醫院西址走廊不期而遇」，衛福部長邱泰源在擔任立法委員前，長期在台大醫院耕耘，與曾任台大、北榮、亞東三家醫院院長的林芳郁，有著不少交集。兩人起初只是偶爾碰面，直到九二一大地震後的災區勘察，才真正熟識。邱泰源坦言，自己逐漸受到林芳郁的領導風範感召，也將他視為心目中醫學教師的典範。

原本兩人僅在急診業務上偶有交集。九二一地震發生後，因應災後醫療重建，林芳郁與邱泰源等人相約在台中水湳機場會合，一同前往南投竹山一間受損嚴重的社區醫院，在地下室召開臨時會議，討論後續醫療支援與重建策略。

邱泰源代表台大醫學院與台大醫院，擔任竹山與鹿谷地區災後醫療重建的負責人，必須長期前往災區推動災後重建與社區醫學教學。每當面臨困難與資源缺乏時，時任台大副院長的林芳郁總是主動關心、詢問所需。邱泰源說，那時真切感受到林芳郁的溫暖與關懷，對災區民眾的在意，也深深烙印在他心中。

幾年後的桃芝風災再臨，災區急需醫師與護理人力支援。林芳郁毫不猶豫表示：「沒問題，我來處理。」隨即組成一支醫護團隊深入災區，其中也包括現任台大教授陳彥元，對地方災後醫療貢獻良多。

擔任台大醫院院長後，林芳郁展現其對醫療教育與制度推動的前瞻眼光。某次院內座談會上，護理人員反映醫師在照顧末期病人時經驗不足，導致護理工作負擔沉重。會後，林芳郁立即與邱泰源討論，最終裁示：所有住院醫師訓練期間，須完成至少16小時的安寧緩和醫療課程，方能取得訓練證書。這項決定，也成為台灣醫療訓練中安寧療護的里程碑。

邱泰源任職家庭醫學部主任期間，更深切感受到林芳郁對科部發展的支持，積極促成增設安寧緩和醫療科與社區醫學科，不僅拓展科部在院內的發展空間，也深化台大醫院與在地社區醫療體系的連結，體現其以人民需求為本的醫療視野。

另外，台北市醫師公會民國74年左右，領導層面臨混亂，林芳郁促使改革，健全組織發展，推薦台大醫院的教授加入公會運作，使公會改革以及專業提升。邱泰源也因此參與公會工作，迄今已逾20年。他深信透過全國各縣市醫師公會的網絡，可以專業理念擴及全台，為我國醫療品質注入穩定力量，也協助讓醫療在國際上成為台灣之光。