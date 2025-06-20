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傳統布袋戲突破 黃僑偉演繹「葉不凡」不說話也動人

中央社／ 台北20日電

從小就跟著布袋戲大師李天祿學習，集藝戲坊創辦人黃僑偉學戲近40年，延續恩師求新精神，推出「浪漫劍客葉不凡」，主打無口白表演，打破舞台距離，讓觀眾感受布袋戲純粹魅力。

黃僑偉接受中央社專訪表示，他一直在思考戲偶跟人的關係，如小旦梳頭、文生寫毛筆字，動作細膩可觀，但觀眾可能因為距離的關係而看不到這些細節。如何讓更多人發現布袋戲之美，演出者必須用心計較。

黃僑偉是集藝戲坊創辦人，10歲時加入莒光國小「微宛然掌中劇團」，從此一頭栽進布袋戲的世界裡。

黃僑偉表示，布袋戲儘管形式優美，卻也受限於語言，聽不懂台語的族群很難融入劇情，更別說是外國人，因此李天祿生前便想盡辦法把布袋戲最精彩的部分集合起來，呈現一齣雅俗共賞、大人小孩甚至外國人都看得懂的布袋戲，後來在其兩位公子陳錫煌、李傳燦的研發之下，誕生了「巧遇姻緣」。

故事描述富家公子看上美嬌娘，卻以非常手段強擄佳人，所幸能文能武的青年才俊路見不平，英雄救美，最終有情人終成眷屬。劇中既呈現生、旦、淨、丑角色身段，又有小旦開傘、老生抽菸、丑角搞笑的細膩演出，武打動作更是熱鬧精彩，展現布袋戲全方位藝術。

黃僑偉表示，布袋戲的口白最重要，俗話說「一聲蔭九才，無聲不用來」，但如果把口白都拿掉了，就只剩下動作與感覺，於是觀眾會把觀賞焦點放在口白之外的細節，這些屬於布袋戲之美的部分會忽然被放大。

近期黃僑偉與劇場導演符宏征合作推出「浪漫劍客葉不凡」，就是延續「巧遇姻緣」不說口白、讓觀眾聚焦動作與感覺的精神，更打破舞台限制，讓觀眾可以近身觀看戲偶的演出，乃至演師的動作，以自己最喜歡的角度欣賞布袋戲。

黃僑偉表示，他一直在做「小而美」的事，因為劇場演出從後勤補給到舞台道具搬運，往往大費周章，但「小而美」可以把演出帶到任何一個地方，不管是教室、活動中心，還是戶外演出，都不受限制。

「浪漫劍客葉不凡」將於7月25日至27日演出，地點在台北表演藝術中心。

觀眾 舞台 布袋戲

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