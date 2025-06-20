台灣獲豬瘟非疫國認證 翁章梁感謝養豬戶配合拔針政策

台灣2023年啟動豬瘟拔針措施，停止施打豬瘟疫苗，今年獲世界動物衛生組織授予傳統豬瘟非疫國認證，成為亞洲唯一同時取得口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟3大豬病非疫國，縣長翁章梁今參加豬場防疫講習會，示範調製消毒藥劑，並表揚參與豬瘟拔針試驗的養豬場業者。

翁章梁示範消毒藥劑的調製流程，並搭配「消毒劑稀釋換算表」圖卡，協助農民正確掌握藥劑用量，提升現場實務操作能力。為感謝農民對防疫政策的支持，翁章梁也頒發感謝狀，表揚41位積極配合豬瘟拔針政策的養豬業者，肯定其對提升防疫成果的貢獻。

翁章梁說，他擔任農委會副主委期間，正值推動豬瘟拔針關鍵時期，透過全面拔針，不僅減少養豬場在施打疫苗上的人力與疫苗採購成本，也能降低疫苗接種造成的豬隻緊迫與副作用，有效降低飼養成本，也大幅強化豬隻與豬肉產品在國際市場的競爭力。

翁章梁指出，嘉義縣是全台第5大養豬縣，縣府積極推動智慧科技農業，每年投入1億元農業發展基金，將科技應用導入養殖、農耕及畜牧，提升生產效能與管理品質，目前已有236處智慧科技農業案場，未來將擴展至鄰近區域，帶動整體農產業升級。

嘉畜所長林珮如說，翁章梁重視家畜禽防疫及養殖水產產業，編列超過2000萬元經費建構動物防疫防護網，陸續購買6輛防疫與消毒車輛、採購防疫物資並建置動物防疫物資儲備中心，在大家共同努力下，才能有效控制重大動物疫病的發生及入侵。