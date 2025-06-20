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劇迷及遊客來打卡！「魷魚遊戲」英熙、哲秀要來台北了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
Netflix《魷魚遊戲》經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，將現身台北。圖／北市觀傳局提供
Netflix《魷魚遊戲》經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，將現身台北。圖／北市觀傳局提供

Netflix《魷魚遊戲》第3季即將上線，這次選定台北市作為宣傳城市，經北市觀光局協助下，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，將在6月29日至7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場，邀請劇迷及遊客來台北拍照打卡。

北市觀傳局長余祥表示，《魷魚遊戲》2021年播出以來風靡全球，成為Netflix最受歡迎戲劇之一，隨著第3季即將上線，Netflix選擇臺北市作為宣傳的城市，將中正紀念堂打造限時「魷」戲主題空間，預期吸引大量劇迷朝聖，為台北市觀光注入新動能，可並順遊周邊好吃好玩的景點跟餐廳，開啟一趟夏日小旅行。

觀傳局表示，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，逼真還原劇中場景，打造身歷其境的沉浸式拍照打卡體驗，6月29日開幕日晚上更將點亮獨特粉色燈光，為台北夜色增添潮流氛圍與話題性。

觀傳局指出，中正紀念堂周邊雲集經典台北美食，包括歷久不衰的金峰魯肉飯、獲必比登推介的杭州小籠湯包及南門市場的傳統美食等；另外也地處捷運淡水信義線與松山新店線交會處，旅客可輕鬆搭乘捷運探索周邊熱門商圈；沿淡水信義線北上可至中山站心中山商圈，感受質感設計小店與文創活力；往東門方向則有永康街、東門市場，適合品嚐人氣小吃與悠閒漫遊。

另外，若偏好戶外活動，可轉向松山新店線的捷運公館站，造訪台北自來水園區參加「台北親水節」，體驗水上設施清涼一夏；鄰近的公館商圈與水源市場也匯聚眾多隱藏版美食，適合全家大小一同探索享用。

觀傳局表示，台北夏日活動陸續登場的還有「台北兒童藝術節」、「天母啤酒節」、「大稻埕夏日節」及「台北夜市打牙祭」、「潮台北」等，參加精彩活動之餘，別忘了同步開啟「台北趴趴GO」集章活動，民眾只要加入台北市政府官方LINE帳號即可參加，累積旅遊足跡還有機會把好禮帶回家。

Netflix《魷魚遊戲》經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，將現身台北。圖／北市觀傳局提供
Netflix《魷魚遊戲》經典角色「英熙」與「哲秀」的高達7公尺巨型人偶，將現身台北。圖／北市觀傳局提供

觀傳局 淡水信義線 北市

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