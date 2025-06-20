新北推「金獎星光大道」影視朝聖之路！邀影迷跟著膠捲去旅行

新北市協助影視拍攝與發展中心（以下簡稱新北協拍中心）今年夏天隆重推出全新影視朝聖之路—「金獎星光大道」，精選10處曾榮獲金馬獎、金鐘獎肯定的影視作品拍攝場景，並另外規劃夏日限定集章抽獎活動，邀請愛好影劇的朋友們「一起走拍新北·跟著膠捲去旅行」！

新北市新聞局長李利貞表示，新北極為重視影視產業發展，致力打造「影視之城」，除了大力推廣新北紀錄片獎、校園廣告人之外，自協拍中心成立以來，持續提供國內外劇組便利、友善協拍服務，並推出經典星光大道、都會星光大道及青春山海線星光大道三條朝聖之路，今年更宣布「金獎星光大道」新路線誕生！邀請影迷跟著大師的腳步，走進影視場景，感受新北市與影像交織的魅力風情。

此次推出的「金獎星光大道」分為「城跡市景」與「濱海漫遊」2條路線，「城跡市景」路線一路從實境節目《騎吧！哈林小隊》騎經的江子翠景觀河濱公園、再到於板橋環河公園搭景的電影《老狐狸》，以及電視劇《商魂》中深具時代感的林本源園邸，途經《小曉》校園拍攝地深坑國小、汐止白雲公園找尋《鬼才之道》拍攝場景，最後跟著《周處除三害》體驗汐止觀光夜市熱鬧的都市夜經濟；「濱海漫遊」路線則從電視劇《生生世世》中獨特的瑞芳黃金博物館四連棟日式宿舍建築出發，途經電影《月老》的經典場景瑞芳海濱社區籃球場、《黑的教育》的金山水尾漁港，最後一站是電視劇《天橋上的魔術師》取景地淡水六塊厝漁港。

時代劇《商魂》入圍多項金鐘獎，並至深具時代感的板橋林本源園邸取景拍攝。 圖／新北市政府新聞局

獲得第60屆金馬獎最佳動作設計獎的電影《周處除三害》，在汐止觀光夜市拍攝緊張刺激的追逐畫面。 圖／新北市政府新聞局

淡水紅毛城以經典的紅磚堡壘建築矗立於淡水港口，是影視作品熱門拍攝地。 圖／新北市政府新聞局

此外，為了讓更多民眾感受「影視城市」氛圍，新聞局同步推出夏日限定「一起走拍新北·跟著膠捲去旅行」集章活動，匯集《血觀音》、《斯卡羅》、《茶金》、《八尺門的辯護人》等作品拍攝場景，即日起至8月24日止，選定任1條集章路線，前往指定點位免費索取集章明信片，依步驟完成蓋章並集滿3個彩印印章，即可完成獨特的套色疊印明信片，並獲限量好禮抽獎資格，獎品包括可調焦手機望遠鏡頭、KODAK柯達I60 菲林底片相機、DIY 35mm SLR 單鏡反光相機、電影票組，歡迎影迷們共襄盛舉！

新北協拍中心同步推出「一起走拍新北•跟著膠捲去旅行」集章活動，邀請民眾至新北進行集章影視之旅。 圖／新北市政府新聞局

「一起走拍新北•跟著膠捲去旅行」集章活動路線資訊如下：

一、第1條路線：板橋林本源園邸、板橋435藝文特區、空軍三重一村與新北市府行政大樓，涵蓋《血觀音》、《商魂》、《斯卡羅》、《八尺門的辯護人》、《最佳利益》等金獎影視作品取景地。（空軍三重一村與新北市府行政大樓可擇一地點蓋章）

二、第2條路線：瑞芳黃金博物館、淡水紅毛城、小白宮與多田榮吉故居，走訪《茶金》、《生生世世》、《太平輪》、《你的情歌》等作品的歷史場景。（淡水小白宮與多田榮吉故居可擇一地點蓋章）

新北協拍中心推出「金獎星光大道」影視朝聖之路，精選10處金獎影視作品拍攝場景。 圖／新北市政府新聞局

更多「一起走拍新北·跟著膠捲去旅行」主題集章活動資訊，請上「我的新北市」或「新北協拍中心」臉書粉絲專頁查詢。