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肺癌弱勢族群納健保 無突變患者可用免疫檢查點抑制劑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
由左至右分別為病友王姓男子、高雄市立大同醫院內科部部長王金洲、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、台大醫院內科部胸腔科主治醫師廖唯昱、病友邢女士。記者李青縈／攝影
由左至右分別為病友王姓男子、高雄市立大同醫院內科部部長王金洲、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、台大醫院內科部胸腔科主治醫師廖唯昱、病友邢女士。記者李青縈／攝影

76歲的王姓男子從高中染上菸癮，長期飽受咳嗽所苦，直到某次咳嗽帶血，3年前就醫時不經意告知醫師，醫師機警安排照X光，一照即被診斷罹肺腺癌，當時病症已無法接受手術，也無標靶藥可用，醫師建議採化療、合併PD-L1抑制劑與抗血管新生標靶治療及局部電療，目前肺部腫瘤已經消失成纖維化，癌細胞轉移也獲得控制。

肺癌連續多年位居國人十大癌症死因之首，發生率跟死亡率高，穩坐癌症「雙冠王」。健保署在今年6月將「免疫檢查點抑制劑：PD-L1」合併「抗血管新生標靶藥物」納入第一線給付，適用對象為無EGFR、ALK或ROS-1基因異常、轉移性、非鱗狀非小細胞肺癌患者，且不限PD-L1表現量就可使用，預估每年約1600人受惠，藥費年節省可達2百萬元。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，免疫療法為當今國際主流治療，據2025年美國國家癌症資訊網（NCCN）指引，此次納入給付的藥物屬最高證據等級，能補足無基因突變患者的治療缺口。

肺癌中有九成是非小細胞肺癌，其中EGFR突變者最多，其他如ALK、MET、ROS1與RET等突變機率偏低，都落在5%內。陳育民說，能檢出突變的非小細胞肺癌多有對應標靶。然而，對於3至4成無突變病人治療選擇有限，屬相對弱勢。

高雄市立大同醫院內科部部長王金洲說，肺癌領域所運用的免疫藥物被稱為「免疫檢查點抑制劑」。由於癌細胞會躲避人體免疫T細胞的攻擊，會模仿正常細胞表現出PD-L1，並與T細胞上的PD-1結合，欺騙T細胞，讓其以為是正常細胞而不攻擊；而免疫檢查點抑制劑：PD-L1抑制劑，能把PD-1與PD-L1之間的結合阻斷，喚醒T細胞再度認出癌細胞，重新發動攻擊消滅腫瘤。

而若將免疫檢查點抑制劑搭配「抗血管新生標靶」，可以發揮更佳效果。王金洲說，因為抗血管新生標靶抑制腫瘤不正常血管生成，改善腫瘤周邊為環境，讓化療跟免疫藥物發揮療效。

台大醫院內科部胸腔科主治醫師廖唯昱指出，一線治療組合採用化療合併抗血管新生標靶上與PD-L1免疫抑制劑時，有效控制腫瘤的機率高達約6成，同時疾病惡化風險減少約4成，有機會為患者爭取整體存活期達19.8個月。

醫師 腫瘤 肺癌

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