交通部砸200億補助TPASS 去年大眾運輸僅成長0.9個百分點

疫後為減輕通勤族交通，同時鼓勵民眾多利用公共運輸，減少私人運具依賴，交通部自112年7月起推出「TPASS行政院通勤月票」政策，透過疫後特別預算，3年編列200億元，補助各地方政府推動通勤通學月票優惠，期盼以便宜便利的票制，提升公共運輸市占率。但政策施行近兩年，交通部最新公布的「113年日常使用運具調查」顯示，全國公共運輸市占率僅成長0.9個百分點，仍未回到疫情前水準。

調查指出，113年全國公共運輸市占率為15.2%，雖較111年調查的14.3%提升0.9個百分點，但仍低於疫情前、109年16%的水準。即使中央投入鉅額補助，全台22縣市皆已推出TPASS方案，市占率仍未有明顯突破。

進一步觀察各縣市表現，仍以大台北地區表現最佳。台北市公共運輸市占率達38.3%，高居全國之冠，基隆市33.4%居次，新北市則有29%。不過，桃園市僅12.9%，高雄市更僅有10.2%，其餘縣市多未達10%，其中雲林縣、彰化縣及南投縣市占率更低，僅分別為3.8%、3.4%、3.3%。

私人運具方面，市占率仍高達72%，僅較111年72.3%微幅下降0.3個百分點，顯示民眾仰賴自用車輛的情況仍未有明顯改善。除北北基外，其他縣市私人運具市占率普遍高於全國平均。

若分析不同運具類別的變化，軌道運輸成長最為明顯，113年軌道運輸是市占率6.6%，首次超越汽車客運，較111年提升1.1個百分點；自行車使用則出現衰退，下降3個百分點；汽車客運使用維持與111年調查時持平；反倒是自用小客車的使用成長幅度更高，增加1.6個百分點，顯示政策推力仍不足以抑制自駕需求。

據交通部公路局指出，TPASS政策自112至114年度編列200億元推動，除補助地方政府實施通勤通學月票優惠外，亦涵蓋約2億元票證系統建置、修改等必要經費。政策初衷是透過票價誘因，降低通勤成本，吸引更多民眾轉乘大眾運輸，同時促進城鄉發展平衡。

調查亦顯示，113年15歲以上民眾每日使用各類運具達4260.6萬人次，較111年增加6.2%。其中，公共運輸使用人次自111年每日573萬人次，提升至113年648萬人次。但政府挹注如此多經費，如今這些成效是否有合乎預期？

交通部統計處長陳惠欣表示，疫情期間因為大家都不敢搭公共運輸，所以在那段期間買了私人運具，導致公共運輸市占率下降，僅有4.3%，那段期間對公共運輸衝擊很大，因此雖然疫後過了2年，一下子要改變民眾的運具使用習慣也不太可能，因此政府推出TPASS等相關配套來提供民眾搭乘公眾運輸的誘因。