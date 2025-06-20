不放棄任何人 新北春暉行動伴千位少年走出藥物風險

當青少年在人生低谷徘徊，只要有人願意傾聽與陪伴，就有機會翻轉命運。新北市從2013年起推動「防制學生藥物濫用諮詢服務團」，至今已陪伴超過千位曾遭逢藥物風險的青少年走出陰影，重返正軌。

「孩子不是壞，只是迷失自我，需要有人願意看見他們的痛。」服務團心理師鄭瑞珠回憶，曾輔導的學生小M與小J，分別因為深陷毒品案件陷入人生低谷。在一次次的傾聽與陪伴中，讓鄭瑞珠慢慢走進他們的內心，得知小M經常在夢中回想起父親的滷肉飯，小J為了重病奶奶想奮力改變，這些情感，最終轉化成為幫助他們重新站起來的勇氣與力量。

「我不是拯救者，而是孩子生命中那盞不熄的燈塔。」鄭瑞珠說，輔導改變不可能一夕之間發生，但她相信每次的傾聽與回應，都是在孩子心中種下一顆希望的種子，總有一天會悄悄發芽。

來自樹林高中的生輔員楊明惠，是孩子們眼中的「堅強後盾」。楊說，「偏差行為不代表壞，而是孩子在呼救。」她從2020年起投身防制藥物濫用工作以來，用最溫柔也最堅定的方式走進孩子的世界，無論是奔走校園尋人、被學生放鴿子，還是傍晚堅守，只為等候和孩子的一句對話。她始終相信，只要有人願意相信與等待，孩子終將走向光亮。