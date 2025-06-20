快訊

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

不放棄任何人 新北春暉行動伴千位少年走出藥物風險

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
來自樹林高中的生輔員楊明惠（左三），是孩子們眼中的「堅強後盾」。圖／新北市教育局提供
來自樹林高中的生輔員楊明惠（左三），是孩子們眼中的「堅強後盾」。圖／新北市教育局提供

當青少年在人生低谷徘徊，只要有人願意傾聽與陪伴，就有機會翻轉命運。新北市從2013年起推動「防制學生藥物濫用諮詢服務團」，至今已陪伴超過千位曾遭逢藥物風險的青少年走出陰影，重返正軌。

「孩子不是壞，只是迷失自我，需要有人願意看見他們的痛。」服務團心理師鄭瑞珠回憶，曾輔導的學生小M與小J，分別因為深陷毒品案件陷入人生低谷。在一次次的傾聽與陪伴中，讓鄭瑞珠慢慢走進他們的內心，得知小M經常在夢中回想起父親的滷肉飯，小J為了重病奶奶想奮力改變，這些情感，最終轉化成為幫助他們重新站起來的勇氣與力量。

「我不是拯救者，而是孩子生命中那盞不熄的燈塔。」鄭瑞珠說，輔導改變不可能一夕之間發生，但她相信每次的傾聽與回應，都是在孩子心中種下一顆希望的種子，總有一天會悄悄發芽。

來自樹林高中的生輔員楊明惠，是孩子們眼中的「堅強後盾」。楊說，「偏差行為不代表壞，而是孩子在呼救。」她從2020年起投身防制藥物濫用工作以來，用最溫柔也最堅定的方式走進孩子的世界，無論是奔走校園尋人、被學生放鴿子，還是傍晚堅守，只為等候和孩子的一句對話。她始終相信，只要有人願意相信與等待，孩子終將走向光亮。

楊明惠最難忘的學生是小珍，曾因交友不慎而染毒，進而選擇逃避上課。初次見到小珍時，她總用憤怒的眼神及偏激的語言武裝自己，與身邊的同學及師長們保持最「遙遠」的距離，但在楊明惠鍥而不捨的家訪、溝通及關懷下，小珍逐漸重返校園，並開始努力改變自己，在畢業典禮那天，小珍大聲對身邊的同學說：「她是我媽咪」一句話，讓楊明惠瞬間感動落淚。

服務團心理師鄭瑞珠在一次次的傾聽與陪伴中，慢慢走入學生心中。圖／新北市教育局提供
服務團心理師鄭瑞珠在一次次的傾聽與陪伴中，慢慢走入學生心中。圖／新北市教育局提供

人生

延伸閱讀

新北推金獎影視朝聖之路 邀影迷跟著膠捲去旅行

熱爆！ 新北新店36.3度、台北信義36.2度 氣象署示警8類人注意高溫

新北捷運搶人！AI職缺薪資上看7萬5千 還有租屋補貼

新北汐止車站手扶梯、電梯常壞 今年先換2部電梯

相關新聞

下班注意路況！大雷雨襲台北市大安、松山、中正等9區

受午後熱力作用影響，台北市政府下午發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分，請民眾慎防淹水以及低能見度，包括台北市松山...

林芳郁失智 罕病基金會創辦人憶：低調助罕藥基金成立

曾任台大、北榮、亞東三家醫學中心院長，心臟外科權威林芳郁驚傳失智，各界紛紛表述對他行醫、任主管行政職貢獻的感念。罕病基金...

在921震災後看見溫暖領導 邱泰源憶林芳郁的醫者風範

「以前我們總在台大醫院西址走廊不期而遇」，衛福部長邱泰源在擔任立法委員前，長期在台大醫院耕耘，與曾任台大、北榮、亞東三家...

路口安全改善 六都中北市進度最慢

為洗刷行人地獄惡名，交通部列管全台路口行人安全設施預期改善一三一六處，但根據道安會統計，今年截至四月，僅完成六二七處，其...

食安新制 逾3店面連鎖業者須聘專職人員 最快明年7月上路

為強化食安，食藥署近期預告修正「應置專門職業或技術證照人員之食品業者類別及規模規定」，要求連鎖店面3家以上速食、火鍋等業...

實習醫當病人面直言憂慮病情 醫師勸：正面言談可給人希望與勇氣

兒科醫師林思偕近日在社交平台論述「話語的療癒力量」，他提到有次查房時，一位實習醫師當著病患家屬的面對他直言，病患的心臟有變大的狀況，對此林思偕提醒該名醫師，這番話語會讓病患與家屬擔心。上述病患是一名正處青春期的女性，其母親帶她來林思偕診間時坦言，她的孩子罹患慢性病，已經治療一段時間，但病況始終未好轉，導致缺課頻繁，林思偕聽聞後耐心解釋並鼓舞家長。林思偕認為，醫療人員言談「應盡可能正面，帶給病人希望與勇氣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。