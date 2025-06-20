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雨來了！ 10縣市大雨特報 新竹、宜蘭小心大雷雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今天新北至新竹、南投地區及苗栗、台中、雲林、嘉義、高雄、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署也針對新北、桃園、竹苗、台中、南投、雲林、嘉義、高雄、宜蘭等10縣市發布大雨特報，其中新竹縣、宜蘭縣要小心大雷雨，持續時間至下午4時止。

氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象署也針對新北、桃園、竹苗、台中、南投、雲林、嘉義、高雄、宜蘭等10縣市發布大雨特報，其中新竹縣、宜蘭縣要小心大雷雨，持續時間至下午4時止。圖／氣象署提供
氣象署也針對新北、桃園、竹苗、台中、南投、雲林、嘉義、高雄、宜蘭等10縣市發布大雨特報，其中新竹縣、宜蘭縣要小心大雷雨，持續時間至下午4時止。圖／氣象署提供

落石 氣象署 宜蘭

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