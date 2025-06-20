實習醫當病人面直言憂慮病情 醫師勸：正面言談可給人希望與勇氣

兒科醫師林思偕近日在社交平台論述「話語的療癒力量」，他提到有次查房時，一位實習醫師當著病患家屬的面對他直言，病患的心臟有變大的狀況，對此林思偕提醒該名醫師，這番話語會讓病患與家屬擔心。上述病患是一名正處青春期的女性，其母親帶她來林思偕診間時坦言，她的孩子罹患慢性病，已經治療一段時間，但病況始終未好轉，導致缺課頻繁，林思偕聽聞後耐心解釋並鼓舞家長。林思偕認為，醫療人員言談「應盡可能正面，帶給病人希望與勇氣」。

兒科醫師林思偕在個人臉書專頁「林思偕」發文表示，先前前來就診的荳蔻年華少女，已經因慢性病在其他科別追蹤近2年，陪同的母親對他哭訴，女兒的病況一直沒有好轉，因此經常請假和缺課，懷疑是否找錯了醫師。

針對家長的質疑，林思偕看過該名少女之前主治醫師的診斷與處置，判斷沒有明顯疏失，於是對家長說：「醫師該做的，其實都已經為您做了」。

林思偕為了了解病患狀況，聊起少女的日常生活，談論她就讀的學校、就寢時間、課業壓力、交友狀況、興趣。言談中，家長訴說起她的最深憂慮，女兒因長期服用類固醇產生副作用，但一旦停藥，病情又會惡化到因身體疼痛無法上課，家長眼看劑量愈調愈高，感到害怕。

林思偕詢問家長不與之前的主治醫師深入討論的原因，對此家長澄清有經過討論，但是對方回覆她，女兒的病無法治癒、也沒有更好的藥。聽到家長的回應，林思偕安慰她，雖然女兒的病無法根治，但只要控制得當就會有希望。

林思偕重新審視少女的病史後，針對治療方式提出調整建議。對於家長之前的憂慮，林思偕也對家長解釋，有時低劑量類固醇是為了控制疾病的必要選擇，且若有嚴密的監測，風險是可控的，「醫師的決策往往是權衡利弊後的取捨」；但是林思偕補充道，正在進行臨床試驗的免疫療法未來有可能取代類固醇，他也當著家長的面撥電話向權威專家請教可能的治療方案，還對家長說，孩子的體質可能會隨年齡改善，不用過度焦急，耐心配合治療。

林思偕指出，有次查房的時候，一位實習醫師報告病史時，當著該名家長的面對他說，「孩子的心臟突然變得很大，怎麼辦？」林思偕將實習醫師拉到一旁說，「如果有人說你的心臟變得很大，你擔不擔心？」

林思偕回憶20年前，他躺在病床上接受手術時，清醒地聽見執行手術的醫師對突發的出血，毫無保留地透露焦慮與驚慌，讓林思偕的信心瞬間崩塌，雖然他至今仍很感謝當年執行手術的醫師，但林思偕覺得若當時那名醫師改成說「這裡有點小出血，可能稍有不適，請再忍耐一下，馬上就好」，會讓他安心許多。

林思偕認為，病人對於醫師的信任不僅源於醫術，更來自醫師話語中的安定力量，因此醫療人員即使在病房外討論病情也應該注意音量與內容。他也指出，醫師不該赤裸展現內心脆弱，話語要帶給病人希望與勇氣。

雖然有網友持不同看法，「於病人而言，醫師含糊其詞更難受」；但是也有人贊同醫師正向話語的力量，「我看風免科，風免科醫師跟我說，我的免疫疾病不會讓我死亡，但是氣喘的嚴重程度，會讓我死亡。這也讓我深深的反省，也許人們說話的藝術與方式，是帶有能量的，可以給予人們希望，也能夠給予人們帶入地獄深淵」、「病人常希望從醫師口中得到安慰」、「醫生的話如同聖旨，好不了像直接宣判死刑」。