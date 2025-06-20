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漏接2千神經多樣性青少年 民團盼引進生活導師制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委林月琴（左五）、柯志恩（左四）、亞東紀念醫院院長邱冠明（右五）、台灣青少年神經多樣性行動協會理事長甄瑞興（左三）與國教行動聯盟理事長王瀚陽（左二），上午在立法院舉行記者會，共同推動「生活導師制度」。記者黃義書／攝影
立委林月琴（左五）、柯志恩（左四）、亞東紀念醫院院長邱冠明（右五）、台灣青少年神經多樣性行動協會理事長甄瑞興（左三）與國教行動聯盟理事長王瀚陽（左二），上午在立法院舉行記者會，共同推動「生活導師制度」。記者黃義書／攝影

罹患注意力不足過動症（ADHD）、亞斯伯格症候群等兒童、青少年族群，常因家長擔心標籤化、在學校被誤解等情況，而延誤相關處置。約2千名青少年掉入在制度縫隙中，未被早療納入獲得資源。民團倡議，應將這類孩子統稱「神經多樣性」，去除疾病標籤化，並引進國外「生活導師」制度，讓受過訓練專業人員，協助家長陪伴、引導孩童成長，幫助孩子建立自我認同及規畫人生目標。

台灣青少年神經多樣性行動協會理事長甄瑞興說，神經多樣性孩子不是不願意學習溝通，而是大腦運作方式與他人不同，導致在制度中受困，若社會不是這理解他們，並給予照顧者支持，這些孩子不僅容易陷入自傷、輕生困境，也可能被黑道吸收，生活導師制度可提供孩子正確、穩定支持，讓孩子在學習節奏被理解，「台灣需要狹縫中接住青少年系統。」

甄瑞興說，與諮商師、老師不同，生活導師角色是解決孩子生活中遇到的問題，可協助神經多樣行孩童建立正向人際關係，鼓勵接納自我差異，養成自主性與自心心，並協助申請學校、探索興趣等生活、職涯規劃，也可協助青少年孩子學習如何制定目標，落實計畫，面對挫折並擬定調整策略。

諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡研薇表示，第一線心理師在學校、社區服務時，常遇到家長認為要做ADHD、過動症鑑定很有壓力，做了鑑定雖可讓孩子進入特教系統，但也容易被誤解，導致學習、情緒層面等疑慮，因此去汙名化相當重要；另，學生輔導法修法後，校園有比以往更多專業心理師資源，盼未來仍導入國外生活導師制度，「在學輔法下持續增能。」

立委柯志恩說，行教育體系長期以「多數人」為預設設計，對於那些認知節奏或表達方式不同的孩子，即便老師在現場已察覺其困難，卻常因資源與訓練不足，無法給予具體支持，家長也時常感到孤立無援。她進一步指出，生活導師制度的意義，不只是輔導，而是一套可實踐、能陪伴、並補上制度斷裂的關鍵支持機制。

立委林月琴說，教育部應檢視現行制度，提供老師對於神經多樣性兒童輔導知能與協助資源，衛福部則應擴充兒少心理健康資源，去除標籤、降低門檻，提升兒少心理健康可近性，積極推動反汙名宣導，讓家長不排斥害怕尋求協助並且肯定求助行為；照顧神經多樣性群體需要健康、教育、社會照顧等各部門共同參與，才能確保服務的可及性與連貫性。

標籤 心理師

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