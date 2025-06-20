【重磅快評】民進黨要翻桌 盧秀燕收得到中火罰鍰？

台中市政府環保局以台中火力發電廠生煤使用量超標為由開罰1800萬元，當時的環保署（現為環境部）撤銷裁罰，市府提行政訴訟，台北高等行政法院昨天判決市府勝訴並撤銷環境部處分。環境部說要上訴，台電則稱中火2、3號機仍將「依法」運轉。台中市長盧秀燕今天呼籲環境部及台電「錯了沒關係，趕快繳罰」，說法合情合理合法，中央憑什麼硬要翻桌？

台中市環保局2019年間稽查中火，發現生煤用量逾許可上限，違反空汙法，同年底接連以超標、未改善為由開出300萬元、600萬元、900萬元三張罰單，合計1800萬元。結果，中火一塊錢也沒繳，環保署跳出來為台電撐腰，認為中火生煤使用量未超過許可證記載內容並撤銷裁罰，台中市環保局提訴願不受理，再提行政訴訟，時隔五年北高行判台中市環保局勝訴。

立法院本月初決議「2028無煤中火」之後，北高行昨天的判決還來得真是時候。北高行認為空汙防制為地方自治範疇，裁處中火罰鍰並廢止許可證屬地方自治事項，台中市環保局裁罰中火處分若有違背憲法、法律或法規，環境部應報行政院予以撤銷，而不是自行撤銷，環境部處分有違誤，判台中市環保局勝訴。

環境部不針對空汙防制是否為地方自治範疇作回應，反指台中市府為了要中火減煤，將2017年10月發給中火許可證中，原已載明應配合減少燃煤期程，在兩年後才說當時「誤繕」，將原本「自」2020年1月26日「起」開始減煤，改為「至」2020年1月26日「前」要完成減煤。環境部認為此舉形同將減煤期程起點改為應達成時間，違反信賴保護原則，任何業者都不可能接受。

環境部這種說法不僅避重就輕，更有混淆事實的嫌疑。中火減煤並非始自盧秀燕，而是外交部長林佳龍擔任台中市長時的「政績」。2016年1月26日林佳龍公告實施《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，條例中明載「自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量百分之四十」，文字可是寫得清清楚楚。

換句話說，到2020年1月26日，中火生煤用量就要減少4成，但環境部卻糾結操作許可把「自」2020年1月26日「起」開始減煤，改為「至」2020年1月26日「前」中火，違反信賴原則；只是，中火不可能不清楚《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》內容，縱使操作許可有誤繕，也是林佳龍時期誤繕，盧秀燕上任後「校正回歸」，又何錯之有？

盧秀燕今天喊話環境部「有錯沒關係，認錯就好了」，也建議台電趕快把1800萬元繳一繳，其實是輕聲說重話。過去中火也被林佳龍裁罰4次，金額37萬6000元，中火都乖乖繳納，林要求中火空汙季降載，中火也照辦了，這就是尊重地方自治的表現。

9年前林佳龍訂出「中火四年內減煤四成」的目標，當時環保署一點意見都沒有，為什麼盧秀燕如期如數要求中火遵守，再怎麼說這也是為了中部人的健康，民進黨政府卻硬要翻桌，這是什麼道理？