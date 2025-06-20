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撤銷中火1800萬罰款敗訴！廖偉翔喊話環境部：懸崖勒馬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨立委廖偉翔。記者趙容萱／攝影
國民黨立委廖偉翔。記者趙容萱／攝影

台北高等行政法院昨就環保署撤銷台中市環保局裁罰中火生煤使用量超標案，判台中環保局勝訴，環境部擬上訴。對此，國民黨立委廖偉翔喊話環境部表示，法院認證台中市有理，環境部應懸崖勒馬，勿再上訴。

台中市政府以中火生煤使用超量，三度共罰台電1800萬元，環保署（現為環境部）認為裁罰處分違法而撤銷，台中環保局不服，提行政訴訟，台北高等行政法院昨判台中環保局勝訴，撤銷環境部處分，可上訴。

廖偉翔認為，這不僅是一紙司法判決，更是寫給全民的歷史性裁決書。法院明確認證，台中市要求中火減煤的方向正確，對台電的裁罰合情合理合法，代表地方政府為捍衛人民呼吸健康所做的努力，獲得司法正義的肯定。

廖偉翔指出，這場官司揭露了民進黨政府為了錯誤的能源政策，全力護航台電，卻終究徒勞無功。他強調，空氣汙染防制法的排放標準，原本就是防止污染的最低底線，絕不應被視為環保的終點線。地方政府本就有權責依照地方空品狀況，制定更嚴格的標準來保護居民健康，中央政府應該支持，而非打壓。

廖偉翔批評，令人遺憾的是，環境部卻選擇為錯誤的能源政策背書，將最低標準當作台電的護身符，甚至為其擦脂抹粉，這不僅是失職，更是錯誤的政策示範。

廖偉翔指出，中央政府應致力於支持地方加強空汙治理，而不是用中央權力打壓地方正義、扼殺地方自治。「讓人民繼續用肺為錯誤能源政策買單，是對健康的不義、對民主的不公」。

廖偉翔強調，對空氣品質的要求，只有高標準。法律的低標，不該成為政府護航台電的擋箭牌；人民的健康，更不該成為妥協的代價。」他呼籲，環境部應立即停止上訴，正視政策錯誤，懸崖勒馬，從制度上檢討與改進，才是對人民負責的態度。

台電台中電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中電廠。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今對於環境部撤銷中火罰款敗訴一事，喊話環境部，「有錯沒關係，認錯就好了」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今對於環境部撤銷中火罰款敗訴一事，喊話環境部，「有錯沒關係，認錯就好了」。記者趙容萱／攝影

環境部 廖偉翔 台電

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