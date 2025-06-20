撤銷中火1800萬罰款敗訴！廖偉翔喊話環境部：懸崖勒馬

台北高等行政法院昨就環保署撤銷台中市環保局裁罰中火生煤使用量超標案，判台中環保局勝訴，環境部擬上訴。對此，國民黨立委廖偉翔喊話環境部表示，法院認證台中市有理，環境部應懸崖勒馬，勿再上訴。

台中市政府以中火生煤使用超量，三度共罰台電1800萬元，環保署（現為環境部）認為裁罰處分違法而撤銷，台中環保局不服，提行政訴訟，台北高等行政法院昨判台中環保局勝訴，撤銷環境部處分，可上訴。

廖偉翔認為，這不僅是一紙司法判決，更是寫給全民的歷史性裁決書。法院明確認證，台中市要求中火減煤的方向正確，對台電的裁罰合情合理合法，代表地方政府為捍衛人民呼吸健康所做的努力，獲得司法正義的肯定。

廖偉翔指出，這場官司揭露了民進黨政府為了錯誤的能源政策，全力護航台電，卻終究徒勞無功。他強調，空氣汙染防制法的排放標準，原本就是防止污染的最低底線，絕不應被視為環保的終點線。地方政府本就有權責依照地方空品狀況，制定更嚴格的標準來保護居民健康，中央政府應該支持，而非打壓。

廖偉翔批評，令人遺憾的是，環境部卻選擇為錯誤的能源政策背書，將最低標準當作台電的護身符，甚至為其擦脂抹粉，這不僅是失職，更是錯誤的政策示範。

廖偉翔指出，中央政府應致力於支持地方加強空汙治理，而不是用中央權力打壓地方正義、扼殺地方自治。「讓人民繼續用肺為錯誤能源政策買單，是對健康的不義、對民主的不公」。