防蚊液這樣用才有效？網議TOP6「防蚊妙招」 讓你安心過夏天！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「防蚊方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大防蚊方式。

隨著夏日到來，溫度飆升，蚊子也隨之活躍起來，成為許多人最頭痛的問題。被蚊子叮咬不僅帶來惱人的瘙癢感，還可能傳播登革熱等疾病，讓人不勝其擾。而在眾多防蚊方式中，又以哪些方法最受網友關注呢？讓我們一起來看看吧！

「防蚊液」勤補擦才有用 「蚊帳」、「紗門窗」讓你一夜好眠

▲ 網友熱議TOP6防蚊方式網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年網路針對防蚊方式的討論，以「防蚊液」最受熱議。有網友便分享在夏天時，戶外活動頻繁，防蚊液成為出門必備用品，因此經常「防蚊液東買西買」、「出門前手腳脖子通通給他噴一下」。

在討論區中，也常見各品牌的實測文章，其中，因幼兒與成人用的防蚊液在成份含量上有所差異，對嬰幼兒適用的防蚊液的請益更層出不窮，往往引起廣泛迴響。有經驗的網友建議，防蚊有效的關鍵不只在品牌，重點是「要勤勞的補噴」，認為「每個人適合的牌子、成分都不一樣」，建議大家「多買幾個牌子多觀察看看自家小孩適合哪款」。

而如電蚊拍、捕蚊燈及捕蚊器等「捕蚊類電器」也廣受關注，是不少人家中的必備產品。一位網友分享「室內扁蚊子」好物，表示「本來也是用手打，太多隻打到心累」，後來買了電蚊拍，啪啪幾下就能解決；不過其使用上的缺點就在於自己必須對蚊子「主動出擊」，「有的在天花板，還要拿板凳」，使用上較為費力。

日前，新聞報導台南中西區蚊子大爆發，民眾在等垃圾車時，人手一支電蚊拍的逗趣場景，引起大眾對當地蚊蟲情況的討論。此外，家中有毛孩的網友也偏好「捕蚊燈」，避免防蚊液或蚊香氣味影響寵物健康，便有網友表示「捕蚊燈開下去，我各樓層一個，效果超好」。

此外，以物理方式阻擋蚊子的「蚊帳與紗窗門」同樣受到歡迎。有網友分享，蚊帳是讓自己一夜好眠的工具，「之前常常睡到一半聽到蚊子的聲音就會醒來很氣，目前已經使用蚊帳一兩個月，沒有聽到蚊子的聲音，真的比較好睡覺了」，讓不少留言贊同，「蚊帳超有用」。

而居家的紗窗、紗門也能有效阻止蚊子入侵，一位網友分享「家裡原本紗窗就有個破洞，一直被蚊子鑽進來」，將破紗窗換成網格更密集的防霾紗窗後，家中蚊子大幅減少，讓他驚呼效果顯著。

除了以上方式外，「驅蚊貼」、「化學蚊香」及含香茅、尤加利與薄荷等成分的「植物精油」也是常見的防蚊方法。如果你也正深受蚊害困擾，不妨參考網友們分享的驅蚊妙招，讓你外出時不再擔心蚊子叮咬，在家也能安心入睡，不被嗡嗡聲打擾！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「防蚊方式」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/09~2025/06/09，共6個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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