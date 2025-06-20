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熱爆！ 新北新店36.3度、台北信義36.2度 氣象署示警8類人注意高溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片
各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，新北市新店區今天中午12時出現36.3度高溫，其次是台北市信義區的36.2度，彰化縣員林、台南市玉井、台北市內湖也有35.8度。

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

氣象署說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站
溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站

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