熱爆！ 新北新店36.3度、台北信義36.2度 氣象署示警8類人注意高溫

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，新北市新店區今天中午12時出現36.3度高溫，其次是台北市信義區的36.2度，彰化縣員林、台南市玉井、台北市內湖也有35.8度。

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。