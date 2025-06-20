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罕見 失智新藥抵台「卻沒有下貨」延誤首劑開打 醫曝逾10人排隊評估

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
亞東醫院失智中心主任甄瑞興表示，失智新藥運送遇極罕見情況，藥物送至台灣「卻沒有下貨」，被運回馬來西亞，因此必須重新報關，延誤首劑開打時間，亞東醫院將於下周一、下周四分別為2名病人施打2種廠牌失智症新藥。本報資料照片
亞東醫院失智中心主任甄瑞興表示，失智新藥運送遇極罕見情況，藥物送至台灣「卻沒有下貨」，被運回馬來西亞，因此必須重新報關，延誤首劑開打時間，亞東醫院將於下周一、下周四分別為2名病人施打2種廠牌失智症新藥。本報資料照片

用於治療早期失智症，可改善病人腦部類點粉沉積新藥，要價超過百萬，原訂6月18日周三在亞東醫院施打全台第一劑，卻因物流延誤，改在下周一開打。亞東醫院失智中心主任甄瑞興表示，本次藥物運送遇到極罕見情況，藥物送至台灣「卻沒有下貨」，被運回馬來西亞，因此必須重新報關，延誤首劑開打時間，亞東醫院將於下周一、下周四分別為2名病人施打2種廠牌失智症新藥。

甄瑞興說，周四施打新藥是1名70多歲奶奶，經評估，發現該病人腦部已有3、4處輕微出血，施打新藥較危險，但奶奶孫子仍希望施打，延緩家人失智情況，與醫療團隊討論後，雙方共同決定，選擇出血機率較小的藥物選項。周一施打藥物者，則是1名83歲女性，腦部類澱粉沉積程度超過70%。

近期共有2家藥廠研發失智症新藥，為20多年首見。甄瑞興表示，2種藥物機轉均是溶解腦部類澱粉，主要差別在施打方式，其中一種藥物要連續打18個月，後續每個月必須打一針；另一種藥物需要每月打一次，一年內病人腦部類澱粉66%溶解，一年半之內可100%溶解，可不必再施打藥物，等到腦部類澱粉沉積至一定程度，再重新施打。

患者施打前，必須經過多專科評估，亞東醫院由神經科、精神科、核磁醫學科、影像醫學科、心臟內科等跨科別評估。甄瑞興表示，這類失智藥物作用就像拔除皮膚疤痕，有造成病人腦部出血機率，因此使用抗凝血劑、腦部具玻璃樣血管病變病人不可使用，且用藥前必須經過包含基因檢查、腦部核磁共振（MRI）檢查等多重確認，檢查費用約10萬元。

失智新藥每療程要價約150萬元，甄瑞興說，新藥上市消息登報後，詢問病人增加，目前光是亞東醫院，已有約10名病人等待評估，其中不乏感人家庭故事，1名約70多歲老太太，失智評估量表（CDR）評估為1分，屬輕度失智症，但病人開始出門時容易走丟，即使知道無法恢復至失智前狀況，施打藥物只能維持目前病況，仍願意施打，「說希望太太多活幾年。」

失智症 人腦 亞東醫院

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