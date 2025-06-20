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暑假玩花蓮！公路局新闢板橋、花蓮路線 8月底前全票只要279元
為提升雙北與東部地區之交通便利性，鼓勵民眾使用公用運輸，提供鐵路以外之搭乘選擇，公路局規劃1918路線、板橋至花蓮國道客運假日路線，今日上午於新北板橋轉運站辦理通車典禮，路線於營運初期3個月內只要用電子票證，板橋往返花蓮全票只要279元。
首發班次6月22日板橋轉運站上午10時發車，班次客滿為止，搭乘首航班次乘客贈送TPASS 2.0實體卡及宜蘭伴手禮。當天下午4點在花蓮轉運站辦理首航活動。
公路局表示，新路線串聯板橋、南港經宜蘭蘇澳至花蓮等地，提供民眾前往東部旅遊的新選擇，為有效舒緩國道與鐵路假日期間壅塞情形，完善區域交通網絡。此次啟動的假日國道客運路線，針對例假日及連續假期旅運需求規劃，僅於例假日及連續假期開行。
1918途中停靠宜蘭縣蘇澳地區，上午10時於板橋轉運站發車，下午4時於花蓮轉運站發車，採車上電子票證刷卡或投現搭乘，行車時間約為4小時，配置豪華三排座椅，通用無障礙大客車、Wi-Fi及USB充電等設施，讓乘客在舒適環境抵達目的地。
公路局表示，葛瑪蘭客運長期深耕宜蘭，透過串聯花蓮至雙北兩地，並逐步擴展公共運輸路網，由宜蘭往返雙北地區，並延伸至桃園南崁及本次的花蓮地區，期望可以增加民眾多元選擇，讓民眾除鐵公路運輸轉乘外，亦可體驗公路客運模式，將雙北及宜蘭有效銜接蘇花改公路至花蓮，縮短雙北與花蓮之間距離。
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