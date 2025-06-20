快訊

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假玩花蓮！公路局新闢板橋、花蓮路線 8月底前全票只要279元

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
路線於營運初期3個月內只要用電子票證，板橋往返花蓮全票只要279元。圖／公路局提供
路線於營運初期3個月內只要用電子票證，板橋往返花蓮全票只要279元。圖／公路局提供

為提升雙北與東部地區之交通便利性，鼓勵民眾使用公用運輸，提供鐵路以外之搭乘選擇，公路局規劃1918路線、板橋至花蓮國道客運假日路線，今日上午於新北板橋轉運站辦理通車典禮，路線於營運初期3個月內只要用電子票證，板橋往返花蓮全票只要279元。

首發班次6月22日板橋轉運站上午10時發車，班次客滿為止，搭乘首航班次乘客贈送TPASS 2.0實體卡及宜蘭伴手禮。當天下午4點在花蓮轉運站辦理首航活動。

公路局表示，新路線串聯板橋、南港經宜蘭蘇澳至花蓮等地，提供民眾前往東部旅遊的新選擇，為有效舒緩國道與鐵路假日期間壅塞情形，完善區域交通網絡。此次啟動的假日國道客運路線，針對例假日及連續假期旅運需求規劃，僅於例假日及連續假期開行。

1918途中停靠宜蘭縣蘇澳地區，上午10時於板橋轉運站發車，下午4時於花蓮轉運站發車，採車上電子票證刷卡或投現搭乘，行車時間約為4小時，配置豪華三排座椅，通用無障礙大客車、Wi-Fi及USB充電等設施，讓乘客在舒適環境抵達目的地。

公路局表示，葛瑪蘭客運長期深耕宜蘭，透過串聯花蓮至雙北兩地，並逐步擴展公共運輸路網，由宜蘭往返雙北地區，並延伸至桃園南崁及本次的花蓮地區，期望可以增加民眾多元選擇，讓民眾除鐵公路運輸轉乘外，亦可體驗公路客運模式，將雙北及宜蘭有效銜接蘇花改公路至花蓮，縮短雙北與花蓮之間距離。

公路局規劃1918路線、板橋至花蓮國道客運假日路線，金日上午於新北板橋轉運站辦理通車典禮。記者李定宇／攝影
公路局規劃1918路線、板橋至花蓮國道客運假日路線，金日上午於新北板橋轉運站辦理通車典禮。記者李定宇／攝影

花蓮 宜蘭 國道客運

延伸閱讀

臉書粉專指罷傅不成發3千 花蓮壽豐公所斥造謠喊告

台3線中埔鄉路段邊坡坍方交通阻斷 公路局搶通單線通車

花蓮馥邑京華社區震後未拆 內政部：全力支持並無延宕

台61線苑港漁港段有掉落物 公路局7月中旬改善完成

相關新聞

舊衣回收箱的秘密...年賺2千萬 卻有一大困擾

北市日前發生有人爬進舊衣回收箱受困，其實裡頭回收的舊衣經再利用，有助於增加社福團體的營收。北市現有48家社福團體在轄內道...

熱爆！ 新北新店36.3度、台北信義36.2度 氣象署示警8類人注意高溫

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，新北市新店區今天中午12時出現36.3度高溫，其次是台北市信義區的36.2度，彰化...

7月新制上路 國軍搭國籍航空優先登機 颱風增1預報服務

再過幾天2025年就要過一半了，交通部7月起也將推動2項新制，其中颱風警報期間辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務，國籍航空公司...

3天2例龜殼花蛇吻 雙和醫院一度缺血清 疾管署當晚調度補足庫存

每年約有近千人遭到毒蛇咬傷，其中4至8月蛇毒旺季，有急診醫師在臉書發文指出，3天內就碰到兩名患者遭龜殼花咬傷，已經把蛇毒...

新生兒腸病毒威脅大 羅一鈞提醒：授乳母親若有症狀別餵母乳

由於近期新生兒腸病毒重症個案多，並且已釀4死都是感染伊科病毒11型，疾管署連續兩日開會，疾管署發言人羅一鈞表示，這波疫情...

持續酷熱明迎「夏至」 午後仍雷陣雨 氣象署曝高溫原因

未來1周是非常典型的夏季天氣型態，中央氣象署預報員官欣平表示，就是偏向近中午的時候高溫炎熱，留意氣象署發布的高溫資訊和區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。