快訊

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

新生兒腸病毒疫情嚴峻 疾管署籲染病媽媽應停餵母乳

中央社／ 台北20日電

今年國內新生兒腸病毒已4死，疾管署呼籲，孕產婦及新生兒儘量避免與他人接觸及落實防護，且因染病媽媽的母奶被證實可能含腸病毒，改為建議如有腸病毒感染之虞應停餵母乳。

國內新生兒腸病毒疫情嚴峻，衛生福利部疾病管制署預估今年到7月底均為流行期間。因應近期腸病毒疫情，疾管署於6月18日及19日召開「重症病例討論會」和「專家會議」，討論此次新生兒腸病毒疫情的醫療處置和防治策略建議。

疾管署今天透過新聞稿表示，本週尚無新增腸病毒重症個案，今年新生兒腸病毒重症個案統計共5例、含4死，均感染伊科病毒11型；所有年齡層的腸病毒重症個案統計共7例、含5死，7例當中6例感染伊科病毒11型、1例感染克沙奇病毒B5型。

針對國內繼2018年以來再次出現新生兒伊科病毒11型疫情，疾管署說明，經病毒基因序列分析比對，今年國內流行的伊科病毒11型基因序列與2018年國內流行株已有明顯差異，但與2022到2023年歐洲、2024年日本流行株的基因序列相近，顯示國內疫情是由歐洲、日本等國際疫情擴散而來。

疾管署指出，此流行株具突變和基因重組導致毒力增加，在歐洲、日本均有造成新生兒腸病毒疫情導致重症、死亡，尤需提醒民眾和醫療端注意防治。同時呼籲流行期間孕產婦和新生兒儘可能減少外界接觸、降低遭傳染機會，並注意自身和家人症狀，如有症狀儘速就醫，以利醫師早期警覺診治介入。

針對母親感染腸病毒時的母乳哺餵，疾管署說明，6月19日經專家會議廣泛討論後認為，除母子間的親密接觸可能傳染腸病毒，更證實母奶可能含有腸病毒；建議嬰兒未滿3個月時，母親若有發燒、呼吸道症狀、腹瀉等疑似症狀，有腸病毒感染之虞，宜停止哺餵母乳，但可協助母親維持泌乳，待康復後可恢復母乳哺育。

疾管署表示，也將據此修訂新生兒腸病毒臨床處置建議由「建議不要親餵，可將母乳裝在奶瓶，並於集乳時注意手部衛生，再請健康的家人協助餵奶」，更新為「建議嬰兒未滿3個月時，授乳母親若有腸病毒感染之虞，宜停止哺餵母乳，直至疾病康復為止」。

重症病例討論會結論則建議，產房落實詢問產婦接觸史，加強注意病嬰家庭成員或照護者有無相關症狀；如新生兒無法排除為腸病毒感染，建議發病1到3天內儘早給予免疫球蛋白，勿等到重症；加強監測新生兒發病早期症狀及肝指數，凝血功能等，並將電解質失衡和腎上腺出血納入臨床處置建議。

疾管署並提醒新生兒腸病毒流行期間防疫措施，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客；儘量避免讓新生兒出入人潮眾多的公共場所；如家人有症狀應自我隔離或做好防護，儘量不接觸新生兒；家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，以肥皂正確洗手；保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品；新生兒出現發燒、活力不佳等症狀，應儘速送醫。

如本身是或家中有快到預產期的孕婦，疾管署建議，若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師；若家人有症狀應自我隔離或做好防護，儘量不接觸孕婦；避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士；勤洗手、戴口罩，保持環境清潔。

腸病毒 疾管署 新生兒

延伸閱讀

3天2例龜殼花蛇吻 雙和醫院一度缺血清 疾管署當晚調度補足庫存

新生兒腸病毒威脅大 羅一鈞提醒：授乳母親若有症狀別餵母乳

南投採購腸病毒71型疫苗 供弱勢嬰幼童免費接種

新生兒腸病毒高雄就診累計542人次 較上周增加1成6

相關新聞

舊衣回收箱的秘密...年賺2千萬 卻有一大困擾

北市日前發生有人爬進舊衣回收箱受困，其實裡頭回收的舊衣經再利用，有助於增加社福團體的營收。北市現有48家社福團體在轄內道...

撤銷中火1800萬罰款敗訴！廖偉翔喊話環境部：懸崖勒馬

台北高等行政法院昨就環保署撤銷台中市環保局裁罰中火生煤使用量超標案，判台中環保局勝訴，環境部擬上訴。對此，國民黨立委廖偉...

熱爆！ 新北新店36.3度、台北信義36.2度 氣象署示警8類人注意高溫

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，新北市新店區今天中午12時出現36.3度高溫，其次是台北市信義區的36.2度，彰化...

7月新制上路 國軍搭國籍航空優先登機 颱風增1預報服務

再過幾天2025年就要過一半了，交通部7月起也將推動2項新制，其中颱風警報期間辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務，國籍航空公司...

3天2例龜殼花蛇吻 雙和醫院一度缺血清 疾管署當晚調度補足庫存

每年約有近千人遭到毒蛇咬傷，其中4至8月蛇毒旺季，有急診醫師在臉書發文指出，3天內就碰到兩名患者遭龜殼花咬傷，已經把蛇毒...

新生兒腸病毒威脅大 羅一鈞提醒：授乳母親若有症狀別餵母乳

由於近期新生兒腸病毒重症個案多，並且已釀4死都是感染伊科病毒11型，疾管署連續兩日開會，疾管署發言人羅一鈞表示，這波疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。